Las impactantes imágenes del feroz temporal que azotó al AMBA

Ráfagas de hasta 100 km/h y un temporal intenso provocaron anegamientos, caída de árboles y daños materiales en varias zonas del AMBA.

El feroz temporal que azotó el conurbano dejó calles anegadas, árboles caídos y más de 16 mil usuarios sin luz.

Las imágenes del feroz temporal que azotó el conurbano

Un violento temporal de lluvia, granizo y viento azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dejó un escenario de severos daños, con calles inundadas, autos bajo el agua y cortes masivos de energía. Las tormentas golpearon con mayor intensidad en el norte y sur del conurbano.

En localidades como Ezeiza y Lomas de Zamora se registraron hasta 70 milímetros de precipitación en apenas una hora.

En el partido de Escobar, especialmente en zonas como Garín y El Cazador, las ráfagas provocaron voladuras de techos, destrozos en comercios y caída de vidrieras, mientras que en Quilmes se reportaron inundaciones críticas que cubrieron vehículos y arrastraron árboles.

Ante esta situación, las autoridades pidieron a los vecinos mantenerse en sus hogares mientras continúan los trabajos de asistencia y limpieza en las áreas más afectadas.

El impacto también alcanzó a la red eléctrica: más de 16.000 usuarios permanecían sin luz durante la mañana, según datos de las empresas distribuidoras.