Las impactantes imágenes del feroz temporal que azotó al AMBA
Ráfagas de hasta 100 km/h y un temporal intenso provocaron anegamientos, caída de árboles y daños materiales en varias zonas del AMBA.
Un violento temporal de lluvia, granizo y viento azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dejó un escenario de severos daños, con calles inundadas, autos bajo el agua y cortes masivos de energía. Las tormentas golpearon con mayor intensidad en el norte y sur del conurbano.
En localidades como Ezeiza y Lomas de Zamora se registraron hasta 70 milímetros de precipitación en apenas una hora.
En el partido de Escobar, especialmente en zonas como Garín y El Cazador, las ráfagas provocaron voladuras de techos, destrozos en comercios y caída de vidrieras, mientras que en Quilmes se reportaron inundaciones críticas que cubrieron vehículos y arrastraron árboles.
Ante esta situación, las autoridades pidieron a los vecinos mantenerse en sus hogares mientras continúan los trabajos de asistencia y limpieza en las áreas más afectadas.
El impacto también alcanzó a la red eléctrica: más de 16.000 usuarios permanecían sin luz durante la mañana, según datos de las empresas distribuidoras.
En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla para gran parte de la provincia de Buenos Aires, con pronóstico de nuevas lluvias, actividad eléctrica y ráfagas que podrían intensificarse en las próximas horas.