Temporal en Gran Buenos Aires: trastornos, inundaciones y granizo

Luego del sofocante calor que se abatió sobre el AMBA, la lluvia dio más que un respiro. En algunos municipios se registraron serias complicaciones por el diluvio.

Tras los días de intenso calor y humedad que se vivieron en amplias zonas del país, llegaron las lluvias a diversos sectores en especial en el área de Gran Buenos Aires donde se registraron fuerte granizo e inundaciones como consecuencia del temporal.

En algunas zonas como en los partidos de Ezeiza y Lomas de Zamora, cayeron 70 milímetros de agua en tan solo una hora.

Una de las zonas más afectadas es Escobar, ya que el viento provocó destrozos en algunos sectores como Garín y El Cazador. En redes sociales, los usuarios comenzaron a compartir videos de la lluvia y la caída de granizo.

Ráfagas de viento huracanadas causaron la sensación de que un tornado afectaba al distrito del norte bonaerense. Como consecuencia cayeron postes y estallaron transformadores, por esa razón, numerosas zonas quedaron sin servicio.