Anmat suspendió a una farmacéutica y publicó nuevas restricciones para cosméticos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) publicó una serie de nuevas disposiciones en el Boletín Oficial vinculadas al control sanitario, productos cosméticos, medicamentos y requisitos de inspección en establecimientos regulados.

Entre las medidas más importantes, el organismo inhibió a una empresa farmacéutica por graves irregularidades detectadas durante inspecciones, además de incorporar nuevas normas del Mercosur relacionadas con cosméticos, perfumes y productos controlados.

A través de la Disposición 2990/2026, Anmat resolvió inhibir preventivamente las actividades productivas de la firma PM Chemistry SRL, ubicada en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires.

Según explicó el organismo, durante distintas inspecciones se detectaron numerosas irregularidades relacionadas con las Buenas Prácticas de Fabricación. Entre ellas, se encontraron problemas en los controles de calidad, falta de capacitación del personal, deficiencias edilicias, equipos sin calibración adecuada y fallas en la documentación y trazabilidad de productos.

Además, Anmat señaló que muchas de estas observaciones ya habían sido advertidas en inspecciones anteriores y continuaban sin resolverse completamente. La empresa estaba habilitada como elaboradora e importadora/exportadora de ingredientes farmacéuticos activos citostáticos.

Cambios en cosméticos y productos de higiene personal

Por otro lado, mediante las disposiciones 2599/2026 y 2601/2026, el organismo incorporó nuevas resoluciones del Mercosur relacionadas con productos de higiene personal, cosméticos y perfumes.

Las medidas actualizan y modifican las listas de sustancias prohibidas o restringidas. Entre los ingredientes prohibidos figuran el ácido bórico, distintos tipos de boratos, ketoconazol, diclorometano y algunos compuestos utilizados en fragancias y conservantes.

Además, las nuevas disposiciones reemplazan normativas anteriores que estaban vigentes desde 2011 y 2014 y actualizan criterios sanitarios sobre seguridad de ingredientes utilizados en la industria cosmética y perfumera.

El objetivo de estas modificaciones es unificar criterios sanitarios entre los países miembros del Mercosur y adecuar la regulación argentina a estándares regionales sobre control y seguridad de productos cosméticos.

anmat El organismo actualizó normas sobre sustancias prohibidas en cosméticos y perfumes. Archivo

Finalmente, mediante la Disposición 2991/2026, Anmat incorporó al ordenamiento nacional nuevos requisitos mínimos de inspección para establecimientos que trabajan con productos controlados. La medida adopta estándares establecidos por el Mercosur y apunta a reforzar los controles sanitarios y las condiciones de funcionamiento de empresas vinculadas a este tipo de productos.

Desde el organismo señalaron que estas disposiciones forman parte de un proceso de actualización normativa y fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización sanitaria en todo el país.