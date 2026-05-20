Anmat reduce costos y cambia el esquema de importación de medicamentos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ), anunció una actualización en los aranceles que aplica para distintos trámites vinculados con medicamentos , productos médicos y comercio exterior. Según informó el organismo, la medida apunta a generar un esquema “más transparente y proporcional” y reducirá costos para cerca del 75 por ciento de los importadores.

Uno de los cambios principales tiene que ver con la forma en la que se calculan los aranceles de importación. Hasta ahora, muchos trámites se abonaban mediante escalas fijas. Con el nuevo sistema, el costo pasará a calcularse según un porcentaje del valor FOB declarado de los productos importados, es decir, el valor de la mercadería antes de ingresar al país.

Desde el organismo explicaron que el nuevo sistema permitirá una mayor previsibilidad para las empresas y reducirá costos en la mayoría de los casos.

En el caso de los medicamentos , las importaciones de hasta $95 millones pagarán un arancel del 1,5 por ciento, mientras que las operaciones superiores a ese monto abonarán el 1,25 por ciento. Según Anmat , anteriormente estos trámites podían representar entre un 3 y un 5 por ciento del valor importado. Para productos médicos, el nuevo límite se estableció en $55 millones y, para alimentos, en $50 millones.

Qué busca la medida impulsada por Anmat

Además de modificar el esquema de importación, Anmat también actualizó valores que estaban vigentes desde enero de 2025 para prácticas realizadas por distintas áreas técnicas del organismo, como el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y el Instituto Nacional de Productos Médicos.

Desde el organismo señalaron que esta adecuación busca mantener valores similares a los que paga la industria en otros países de la región y evitar distorsiones que generaban una sobredemanda de trámites en Argentina.

La medida, además, forma parte del proceso impulsado por el Gobierno nacional para fortalecer los mecanismos de control sanitario y mejorar la capacidad técnica y operativa de Anmat frente al avance de nuevas tecnologías y desarrollos científicos vinculados a la salud