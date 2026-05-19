Anmat prohíbe filtros de agua y un limpia tapizados por irregularidades

La Anmat retiró del mercado filtros de agua y un limpiador de tapizados al detectar faltas de registro e información.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición de distintos productos de uso cotidiano tras detectar irregularidades en su comercialización. La medida alcanza a dispositivos para el acondicionamiento de agua y a un producto de limpieza, los cuales no contaban con el registro correspondiente ante el organismo.

Qué productos fueron prohibidos por Anmat Por un lado, en la Disposición 2920/2026, Anmat prohibió el uso, la venta y la publicidad de filtros de agua domiciliarios y repuestos de las marcas Vyse, Pideweb y Watercom, además de productos comercializados sin marca por distribuidores como Haru, Crafty Solution y Ecoaquas. Según se informó, estos dispositivos no estaban inscriptos ni contaban con datos de establecimientos responsables, lo que impide garantizar su seguridad y eficacia.

Anmat (10).JPG Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Además, en la Disposición 2919/2026, el organismo también avanzó contra un limpia tapizados marca Borham, detectado durante una inspección en una empresa de la provincia de Buenos Aires. En este caso, se constató que el producto no tenía registro ante Anmat ni información sobre el establecimiento elaborador, lo que constituye una infracción a la normativa vigente.

En ambos casos, las autoridades sanitarias advirtieron que se trata de productos cuya composición, condiciones de fabricación y origen son desconocidos, lo que podría implicar riesgos para los usuarios. Por este motivo, se ordenó su retiro del mercado y se iniciaron sumarios contra las firmas responsables.