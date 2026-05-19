La Anmat advierte por un producto médico falsificado tras un control en Mendoza

La Anmat alertó sobre un catéter uretral falsificado detectado en Mendoza, advirtiendo sobre posibles riesgos para la salud.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una alerta tras detectar un producto médico falsificado durante una inspección de rutina en un establecimiento de Mendoza. Se trata de un catéter uretral identificado como “Aurinco”, cuyas etiquetas presentaban irregularidades que encendieron las alarmas del organismo.

El producto detectado y los riesgos Según se informó, el producto falsificado corresponde al “Catéter Uretral Aurinco – PM 928-202, código 94660603, medida Ch6, lote 0424023”, indicado para acceder a la vía urinaria con fines terapéuticos y diagnósticos. Este tipo de insumo está catalogado como de riesgo II, lo que implica que su uso indebido o defectuoso puede generar consecuencias en la salud de los pacientes.

La detección se produjo en un control realizado en la firma Solmed SA, donde se identificaron etiquetas con diferencias en tamaño, brillo, nitidez y terminación respecto de las originales. A su vez, desde la droguería Martorani SA, titular del registro del producto, confirmaron que los rótulos son falsificados.

Anmat (10).JPG La alerta surge tras una inspección en un establecimiento habilitado. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Ante esta situación, Anmat advirtió que podrían existir unidades adulteradas en circulación, cuyo origen, materiales y condiciones de fabricación se desconocen. Por ello, recomendó no utilizar el producto en caso de poseerlo y adquirir siempre insumos médicos en establecimientos habilitados, con la correspondiente documentación que garantice su trazabilidad.