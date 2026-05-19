Cambia el plazo fijo: cuánto se gana invirtiendo $2.000.000 en los principales bancos

¿Cuánto rinde hoy un plazo fijo de $2.000.000? Te contamos las tasas de los principales bancos para optimizar tus inversiones.

El plazo fijo vuelve a estar en el centro de las decisiones de los ahorristas. Según los datos informados por los bancos al Banco Central bajo el Régimen Informativo de Transparencia, las tasas actuales presentan variaciones que pueden influir en el rendimiento final de las inversiones. En este escenario, comparar opciones resulta clave para quienes buscan optimizar sus ganancias.

Cuánto se gana con $2.000.000 a 30 días Una inversión de $2.000.000 a 30 días puede generar distintas ganancias según la tasa que ofrezca cada banco. En el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que paga una TNA del 19,5%, el rendimiento ronda los $32.000. En el BBVA, con una tasa del 18,75%, la ganancia es de aproximadamente $30.800, mientras que en el Banco Galicia, con 18,25%, se ubica cerca de los $30.000.

Por su parte, el Banco Macro, con una TNA del 18%, ofrece unos $29.600, mientras que entidades como ICBC, Banco Nación y Banco Credicoop, con tasas del 17,5%, generan alrededor de $28.700. Más abajo, el Banco Ciudad, con 17%, permite obtener cerca de $27.900, y el Banco Patagonia, con 16%, unos $26.300. En el extremo inferior, el Banco Santander, que ofrece una tasa del 15%, deja una ganancia aproximada de $24.600.

A partir de qué monto en el plazo fijo el banco le debe informar a la AFIP. Foto: Walter Moreno/MDZ. Fotografía con Moto G32 El plazo fijo sigue siendo una alternativa elegida por su bajo riesgo. Foto: Walter Moreno/MDZ. Fotografía con Moto G32

Por qué comparar tasas es clave Dentro del universo de inversiones en pesos, el plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por su previsibilidad y bajo riesgo. Sin embargo, en un contexto de tasas variables, pequeñas diferencias porcentuales entre bancos pueden traducirse en una ganancia mayor al finalizar el período.