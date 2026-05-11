Rehabilitación kinesiológica de PAMI: quiénes pueden acceder y qué se necesita
Un importante beneficio de PAMI permite el acceso a rehabilitación kinesiológica ambulatoria o a domicilio.
El Programa de Asistencia Médica Integral, conocido como PAMI, ofrece diversos beneficios para sus afiliados. Entre ellos se encuentra el servicio de rehabilitación kinesiológica para tratar patologías agudas, crónicas o continuar con tratamientos luego de una internación. El beneficio está destinado tanto a pacientes ambulatorios como a quienes necesitan atención domiciliaria.
Desde el organismo aclararon que, en la mayoría de los casos, no es necesario realizar un trámite previo. La persona afiliada puede asistir directamente al prestador de kinesiología que tenga asignado en la cartilla médica de PAMI, presentando la documentación correspondiente.
Quiénes pueden solicitar la prestación
La gestión puede ser realizada por la persona afiliada, un apoderado o un familiar. El servicio incluye tratamientos de rehabilitación física indicados por profesionales médicos, tanto en consultorio como en domicilio cuando la situación lo requiere.
Qué documentación se necesita
Para acceder a las sesiones de kinesiología se debe presentar:
- Documento Nacional de Identidad (DNI)
- Credencial de afiliación de PAMI
- Orden médica emitida por el médico de cabecera o especialista
- En caso de necesitar atención domiciliaria, también se requiere una orden de prestación específica.
Cómo acceder a la atención domiciliaria
Si el tratamiento debe realizarse en el hogar, la persona afiliada o su familiar deberá acercarse a una agencia de PAMI para solicitar la orden correspondiente. Una vez autorizada, la rehabilitación podrá realizarse en el domicilio indicado según la cobertura asignada por la obra social.