Rehabilitación kinesiológica de PAMI: quiénes pueden acceder y qué se necesita

Un importante beneficio de PAMI permite el acceso a rehabilitación kinesiológica ambulatoria o a domicilio.

El Programa de Asistencia Médica Integral, conocido como PAMI, ofrece diversos beneficios para sus afiliados. Entre ellos se encuentra el servicio de rehabilitación kinesiológica para tratar patologías agudas, crónicas o continuar con tratamientos luego de una internación. El beneficio está destinado tanto a pacientes ambulatorios como a quienes necesitan atención domiciliaria.

Desde el organismo aclararon que, en la mayoría de los casos, no es necesario realizar un trámite previo. La persona afiliada puede asistir directamente al prestador de kinesiología que tenga asignado en la cartilla médica de PAMI, presentando la documentación correspondiente.

Quiénes pueden solicitar la prestación La gestión puede ser realizada por la persona afiliada, un apoderado o un familiar. El servicio incluye tratamientos de rehabilitación física indicados por profesionales médicos, tanto en consultorio como en domicilio cuando la situación lo requiere.

pami delegacion las heras (1) Jubilados y pensionados afiliados a PAMI pueden acceder con orden médica y credencial vigente. Alf Ponce Mercado / MDZ