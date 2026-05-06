Credenciales PAMI vigentes en mayo 2026: cuáles sirven y cuáles ya no

En mayo de 2026, el Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) confirmó cuáles son las credenciales vigentes que los afiliados deben presentar para acceder a servicios de salud, retirar medicamentos y realizar trámites. Actualmente, hay cuatro formatos habilitados y todos tienen la misma validez.

PAMI informó cuáles son las credenciales válidas en mayo. Foto: PAMI

El organismo mantiene activos cuatro tipos de credenciales, que permiten acceder sin problemas a prestaciones médicas y gestiones administrativas:

Con cualquiera de estos formatos, los afiliados pueden:

Desde el organismo remarcan que ningún afiliado puede ser rechazado por no tener la credencial digital, ya que todas las versiones vigentes tienen la misma validez. Sin embargo, no contar con ninguna puede generar demoras.

Credencial digital de PAMI: por qué es la más recomendada

En un contexto donde cada vez más trámites son digitales, la credencial desde la app se volvió la opción más práctica. Permite tener todo en un solo lugar y evita la necesidad de imprimir documentos.

A través de la aplicación oficial, los afiliados pueden:

Mostrar la credencial desde el celular

Consultar la cartilla médica

Ver recetas electrónicas

Gestionar turnos

Acceder a información de prestaciones

Para utilizarla, solo es necesario registrarse con DNI y datos personales. Una vez dentro, la credencial puede visualizarse o mostrarse directamente en farmacias y centros de salud.

Qué pasa si no tenés la app de PAMI

Quienes no utilizan la aplicación pueden seguir accediendo al sistema sin inconvenientes. En esos casos, existen alternativas:

Descargar la credencial provisoria con QR desde la web

Imprimir la versión tipo ticket en terminales de autogestión

El objetivo del organismo es ofrecer distintas opciones para garantizar el acceso a la atención médica sin complicaciones, simplificando los trámites y reduciendo tiempos de espera.