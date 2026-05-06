Credenciales PAMI vigentes en mayo 2026: cuáles sirven y cuáles ya no
PAMI confirmó qué credenciales siguen vigentes en mayo 2026. Cuáles sirven para atenderse, retirar medicamentos y hacer trámites sin demoras.
En mayo de 2026, el Programa de Atención Médica Integral ( PAMI) confirmó cuáles son las credenciales vigentes que los afiliados deben presentar para acceder a servicios de salud, retirar medicamentos y realizar trámites. Actualmente, hay cuatro formatos habilitados y todos tienen la misma validez.
Credenciales PAMI vigentes en mayo 2026
El organismo mantiene activos cuatro tipos de credenciales, que permiten acceder sin problemas a prestaciones médicas y gestiones administrativas:
- Credencial digital: es la principal y más recomendada. Se encuentra en la app oficial y permite llevarla en el celular, además de acceder a recetas electrónicas y cartilla médica.
- Credencial plástica: sigue siendo válida, aunque ya no se entrega. Quienes la tienen pueden usarla sin inconvenientes.
- Credencial provisoria con QR: se descarga desde la web oficial. Es importante que tenga código QR, ya que las versiones antiguas dejaron de ser válidas.
- Credencial provisoria tipo ticket: se imprime en terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local (UGL).
Para qué sirve la credencial de PAMI
Con cualquiera de estos formatos, los afiliados pueden:
- Retirar medicamentos en farmacias
- Validar turnos con especialistas
- Realizar trámites en agencias o por internet
- Solicitar turnos y gestiones administrativas
Desde el organismo remarcan que ningún afiliado puede ser rechazado por no tener la credencial digital, ya que todas las versiones vigentes tienen la misma validez. Sin embargo, no contar con ninguna puede generar demoras.
Credencial digital de PAMI: por qué es la más recomendada
En un contexto donde cada vez más trámites son digitales, la credencial desde la app se volvió la opción más práctica. Permite tener todo en un solo lugar y evita la necesidad de imprimir documentos.
A través de la aplicación oficial, los afiliados pueden:
- Mostrar la credencial desde el celular
- Consultar la cartilla médica
- Ver recetas electrónicas
- Gestionar turnos
- Acceder a información de prestaciones
Para utilizarla, solo es necesario registrarse con DNI y datos personales. Una vez dentro, la credencial puede visualizarse o mostrarse directamente en farmacias y centros de salud.
Qué pasa si no tenés la app de PAMI
Quienes no utilizan la aplicación pueden seguir accediendo al sistema sin inconvenientes. En esos casos, existen alternativas:
- Descargar la credencial provisoria con QR desde la web
- Imprimir la versión tipo ticket en terminales de autogestión
El objetivo del organismo es ofrecer distintas opciones para garantizar el acceso a la atención médica sin complicaciones, simplificando los trámites y reduciendo tiempos de espera.