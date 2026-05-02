Escándalo en PAMI: investigan una millonaria red de fraude en prácticas oftalmológicas

Una auditoría interna del PAMI dejó al descubierto una compleja red de irregularidades en prestaciones oftalmológicas que se replicaba en distintas provincias del país, con maniobras que incluyen sobrefacturación, recetas falsas y prácticas que nunca se realizaron.

Según los resultados de auditorías y cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME), no se trata de hechos aislados, sino de un esquema sistemático detectado en distritos como Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.

El informe identificó al menos cinco modalidades de fraude. La más extendida fue la sobrefacturación en la entrega de anteojos: prestadores indicaban lentes de baja graduación, pero facturaban módulos de alta complejidad, con valores que quintuplicaban el costo real. Mientras un módulo básico ronda los $4.941, en algunos casos se facturaron hasta $27.204.

A esta práctica se sumaron las denominadas “prestaciones fantasmas”, es decir, consultas y estudios que nunca se realizaron. De acuerdo con la auditoría, hasta el 50% de las órdenes analizadas no contaba con respaldo clínico.

El esquema también incluía circuitos cerrados con posibles conflictos de interés entre médicos y ópticas, además del cobro indebido a afiliados por lentes que debían ser gratuitos. En algunos casos, los jubilados pagaron cifras exorbitantes por productos fuera de cobertura , con montos que llegaron a los 1.500 dólares más sumas en pesos.

Los relevamientos permitieron cuantificar el impacto en algunas provincias. En Santiago del Estero se detectaron 606 casos de sobrefacturación que generaron un perjuicio de 10,4 millones de pesos, mientras que en Entre Ríos se registraron 613 operaciones irregulares, muchas de ellas sin indicación médica válida.

La investigación forma parte de un proceso más amplio sobre el funcionamiento del sistema OME, que ya derivó en al menos seis causas judiciales activas. Uno de los expedientes más avanzados se tramita en la ciudad de Rafaela, donde un médico y una farmacéutica fueron imputados por emitir 636 recetas apócrifas. La maniobra se comprobó al rastrear direcciones IP que coincidían con computadoras ubicadas en el mismo comercio.

Entre los hallazgos también se detectaron situaciones inverosímiles, como profesionales que registraban volúmenes de atención imposibles: un cardiólogo llegó a cargar 689 órdenes en un solo día, lo que equivaldría a más de 100 horas de trabajo.

Déficit y recorte

Las auditorías comenzaron tras la asunción de Esteban Leguízamo, quien detectó un déficit cercano a los 92.000 millones de pesos. Desde entonces, el organismo avanzó con un recorte de unos 90.000 millones en gastos considerados políticos o innecesarios, además de implementar controles más estrictos y centralizar compras para evitar maniobras de cartelización.

Desde el PAMI aseguraron que la política actual apunta a “sanear el sistema y erradicar los abusos”, al tiempo que se impulsan denuncias penales para determinar responsabilidades en una trama que afecta directamente a los jubilados y pensionados en todo el país.