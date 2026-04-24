PAMI cubre atención odontológica gratis para jubilados: cómo acceder

Para muchos jubilados, postergar una consulta odontológica no siempre responde a una decisión personal. En varios casos, el motivo está en el costo de los tratamientos, en la dificultad para conseguir turnos o en la falta de información sobre qué prestaciones están cubiertas. En ese escenario, PAMI mantiene vigente Sonrisa Mayor.

El programa de atención odontológica integral, pensado para garantizar el acceso de las personas afiliadas a consultas, controles, tratamientos y derivaciones dentro de la red prestadora del organismo. Según la información oficial, el plan busca asegurar prestaciones odontológicas y fortalecer la prevención de las patologías bucodentales más frecuentes.

La cobertura no se limita a una consulta aislada. PAMI informa que la atención odontológica en consultorio contempla la consulta ambulatoria espontánea de la persona afiliada, tanto para atención programada como no programada. Para acceder, se requiere presentar DNI y credencial de afiliación , y el turno puede ser solicitado por la persona afiliada o por otra persona en su nombre.

El esquema se organiza a partir de un odontólogo u odontóloga de cabecera , que cumple un rol central en la primera evaluación y en el seguimiento de las prácticas generales. Cuando el caso requiere una atención más específica, el profesional puede realizar la derivación correspondiente. En la cartilla digital de PAMI figuran opciones por servicio, profesional, centro de salud o cercanía , lo que permite buscar prestadores disponibles según la necesidad de cada afiliado.

Prótesis, tratamientos y derivaciones

Uno de los puntos más relevantes del programa es que también contempla prácticas de mayor complejidad. En el apartado oficial de prótesis odontológicas, PAMI detalla que la prestación incluye la confección de prótesis totales o parciales, implantes para personas desdentadas y colocación de pernos. Para este trámite, la documentación requerida es DNI, credencial de afiliación y orden de derivación en los casos en los que el odontólogo no realice ese tratamiento.

Además, documentos institucionales del organismo señalan que el programa Sonrisa Mayor incorporó un menú prestacional odontológico que permite a las personas afiliadas elegir con quién atenderse en prácticas de mayor complejidad, como prótesis, endodoncia e implantes, entre otras. Esa modalidad apunta a mejorar el acceso a tratamientos que, en el sistema privado, suelen representar un gasto elevado para los adultos mayores.

Cómo pedir turno y consultar la cartilla

El camino para acceder a la atención comienza con la búsqueda del prestador correspondiente. La persona afiliada puede ingresar a la cartilla médica de PAMI desde la web oficial o desde la aplicación, seleccionar la especialidad odontológica o el tipo de prestación y comunicarse con el consultorio elegido para pedir turno. En la cartilla aparecen categorías como odontólogo de cabecera, prótesis, radiografías, tomografía y tratamiento de conducto, entre otras opciones disponibles según la zona.

También es importante tener presente que PAMI permite consultar la cartilla por distintas vías: por servicio médico, por profesional, por centro de salud o por cercanía. Esa herramienta resulta clave para evitar traslados innecesarios y ordenar la atención según la disponibilidad de prestadores habilitados.

En todos los casos, el programa está destinado a jubilados, pensionados y demás personas afiliadas a PAMI. La recomendación es verificar siempre la cartilla vigente antes de concurrir al consultorio, ya que la disponibilidad de profesionales puede variar según la localidad. Si un prestador solicita un pago por una práctica cubierta, corresponde realizar el reclamo ante PAMI, ya que el programa está diseñado para garantizar el acceso a la atención odontológica dentro de la red habilitada.