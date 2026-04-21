PAMI: paso a paso para renovar la OME de pañales por 90 días
PAMI mantiene la entrega de pañales a domicilio con renovación de la orden médica cada 90 días para no interrumpir el servicio.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene en 2026 el sistema de entrega de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) para sus afiliados. Se trata de un servicio con envío a domicilio que busca simplificar los trámites para jubilados y pensionados.
Para acceder a este beneficio es necesario contar con una Orden Médica Electrónica (OME), que debe renovarse obligatoriamente cada 90 días. Por eso, es clave solicitar una nueva indicación médica antes de que venza la actual, para evitar interrupciones en la entrega de pañales.
Paso a paso para renovar la OME
El trámite es sencillo y se realiza a través del médico de cabecera:
- Sacar turno con el médico de cabecera: la actualización debe hacerla el profesional que sigue la historia clínica del afiliado.
- Solicitar la renovación de la Orden Médica Electrónica (OME): el médico carga la orden en el sistema de manera inmediata.
- Verificar que los datos personales y el domicilio estén actualizados en PAMI
Desde el organismo recomiendan no esperar al último momento para gestionar la renovación. Además, en caso de mudanza, es fundamental actualizar la dirección, ya que los pañales se envían al domicilio registrado.
Qué hay que tener en cuenta para recibir pañales
- No es necesario presentar una receta en formato papel
- La provisión puede ser de 30, 60 o 90 unidades, según el nivel de incontinencia
- Si se requieren más de 90 unidades, la solicitud es evaluada por el nivel central de PAMI
- Las entregas son mensuales, dentro de los 30 días desde la anterior
- El servicio es gratuito para el afiliado
La distribución está a cargo de la empresa Urbano Express, y el repartidor debe estar debidamente identificado. Cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido en el domicilio.
Por último, PAMI recuerda que ni el organismo ni la empresa solicitarán datos personales al momento de la entrega. Ante cualquier duda, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales.