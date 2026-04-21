PAMI: paso a paso para renovar la OME de pañales por 90 días

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) mantiene en 2026 el sistema de entrega de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) para sus afiliados. Se trata de un servicio con envío a domicilio que busca simplificar los trámites para jubilados y pensionados.

Para acceder a este beneficio es necesario contar con una Orden Médica Electrónica (OME), que debe renovarse obligatoriamente cada 90 días. Por eso, es clave solicitar una nueva indicación médica antes de que venza la actual, para evitar interrupciones en la entrega de pañales .

El trámite es sencillo y se realiza a través del médico de cabecera:

Desde el organismo recomiendan no esperar al último momento para gestionar la renovación. Además, en caso de mudanza, es fundamental actualizar la dirección, ya que los pañales se envían al domicilio registrado.

El médico de cabecera es quien gestiona la orden para acceder al beneficio.

Qué hay que tener en cuenta para recibir pañales

No es necesario presentar una receta en formato papel

La provisión puede ser de 30, 60 o 90 unidades, según el nivel de incontinencia

Si se requieren más de 90 unidades, la solicitud es evaluada por el nivel central de PAMI

Las entregas son mensuales, dentro de los 30 días desde la anterior

El servicio es gratuito para el afiliado

La distribución está a cargo de la empresa Urbano Express, y el repartidor debe estar debidamente identificado. Cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido en el domicilio.

Por último, PAMI recuerda que ni el organismo ni la empresa solicitarán datos personales al momento de la entrega. Ante cualquier duda, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales.