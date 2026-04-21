Se mueve el plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depositar $1 millón

En un escenario económico marcado por la volatilidad, el plazo fijo se mantiene como la herramienta de inversión más tradicional y elegida por los argentinos. Su popularidad no radica solo en el rendimiento, sino en la previsibilidad: a diferencia de otras opciones, el ahorrista sabe exactamente cuánto dinero recibirá al finalizar el mes.

Sin embargo, el panorama para quienes buscan hacer rendir sus pesos ha cambiado en las últimas semanas, las entidades bancarias han aplicado una marcada tendencia a la baja en las tasas de interés. Lo que antes ofrecía retornos más agresivos, hoy se ha ajustado a la baja, obligando a los inversores a comparar minuciosamente qué banco ofrece el mejor resguardo para su capital.

A continuación, el detalle de la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones online a 30 días. Actualmente, existe una brecha de casi 9 puntos entre el banco que menos paga y el que ofrece el rendimiento más alto del mercado.

Banco VOII: 25 %

Crédito Regional: 25,25 %

Reba: 25 %

Banco Meridian: 24,75 %

Banco Bica: 24 %

Banco del Sol: 24 %

BiBank: 24 %

Banco CMF: 23,25 %

Banco Hipotecario: 22,5 %

Banco de Córdoba: 22,75 %

Banco del Chubut: 22 %

Banco Mariva: 22 %

Banco de Formosa: 21 %

Banco Julio: 21 %

Banco Dino: 21,5 %

Banco de Comercio: 21 %

Banco Comafi: 19 %

Banco de Corrientes: 19,5 %

El ahorro en pesos a través de plazos fijos creció un 8,4% en octubre Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Invertir en pesos: los bancos digitales y las entidades regionales lideran el ranking de rentabilidad para los ahorristas. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

¿Cuánto se gana con un millón de pesos?

Para dimensionar el impacto de estas tasas, un depósito de $1.000.000 a 30 días genera resultados muy distintos según la entidad elegida. Si se opta por el rendimiento más alto del mercado (25%), el ahorrista ganará $20.547,95 de interés al mes.

En cambio, en los bancos con mayor volumen de depósitos, la ganancia es menor: con una tasa del 21,5% (como Macro) se obtienen $17.671,23, mientras que en las entidades con las tasas más bajas (16,5%), el rendimiento cae a $13.561,64. En definitiva, elegir el banco correcto permite ganar hasta $7.000 extras por mes con el mismo capital invertido.