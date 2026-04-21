La Anmat suspendió a una distribuidora de medicamentos por múltiples fallas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) dispuso la suspensión preventiva de la habilitación para efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos a la empresa Global Pharma Group S.A.

La medida, oficializada este martes en el Boletín Oficial bajo la Disposición 2028/2026, se tomó tras detectar una serie de irregularidades críticas que ponen en riesgo la integridad de los fármacos. La misma se adoptó tras una inspección realizada a principios de febrero donde se detectaron múltiples incumplimientos a las Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos.

Durante la inspeccción realizada en el establecimiento de Ramos Mejía, los agentes de la Anmat constataron deficiencias edilicias alarmantes. Según el informe, el portón de ingreso presentaba una abertura que facilitaba la entrada de insectos y roedores, sumado a una evidente acumulación de suciedad en los pisos.

Además, en las áreas de recepción y expedición se hallaron manchas de humedad, pintura descascarada y la falta de placas ignífugas en los techos, incumpliendo las normas básicas de higiene y seguridad ambiental que exige la normativa vigente.

Fallas críticas en la cadena de frío

Uno de los puntos más sensibles de la disposición es el descontrol en la conservación de medicamentos. La inspección reveló que:

Sensores defectuosos: se desafiaron las alarmas de las heladeras y no funcionaron.

Temperaturas extremas: entre diciembre y enero pasados, el depósito alcanzó los 32.9°C, cuando debería mantenerse en valores mucho menores.

Heladeras fuera de rango: una de las heladeras registró picos de más de 32°C, perdiendo totalmente la cadena de frío necesaria para la estabilidad de las drogas.

psicofarmacos medicamentos farmacia (3).JPG La Anmat suspendió a la firma Global Pharma Group S.A. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Sin rastro de los medicamentos

La Anmat también detectó que la firma no contaba con un sistema informático capaz de rastrear los lotes de productos que no tienen soporte físico de trazabilidad. En facturas y remitos revisados, no se detallaba el número de lote ni el vencimiento de los medicamentos entregados a los clientes, lo que impide reconstruir de manera eficaz la cadena de distribución en caso de una falla sanitaria.

Sumario y suspensión de Anmat

Ante la gravedad de los hallazgos y la incapacidad de la empresa para subsanar las faltas durante el procedimiento, el organismo nacional determinó:

Suspender preventivamente la habilitación de la firma para enviar medicamentos fuera de la provincia de Buenos Aires.

Iniciar un sumario sanitario tanto a la sociedad como a su Directora Técnica.

La prohibición se mantendrá vigente hasta que la empresa acredite haber adecuado sus instalaciones y sistemas a las Buenas Prácticas de Distribución, garantizando que los medicamentos que llegan a las farmacias y hospitales sean seguros para la población.