Anmat prohibió un catéter médico tras una investigación en Godoy Cruz

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de un catéter ureteral luego de detectar presuntas irregularidades durante una inspección realizada en una empresa ubicada en Godoy Cruz, Mendoza .

La medida fue oficializada mediante la Disposición 3419/2026, publicada este 4 de junio en el Boletín Oficial . La investigación se inició a partir de una fiscalización realizada en la firma Solmed S.A., donde inspectores encontraron una plancha con etiquetas correspondientes a un producto médico identificado como "Catéter Ureteral Aurinco".

Según detalla la disposición, los fiscalizadores hallaron stickers identificatorios del producto médico y solicitaron explicaciones sobre su origen. Desde la empresa informaron que las etiquetas habían sido confeccionadas en una imprenta local para ser entregadas junto con los catéteres a sus clientes.

Posteriormente, Anmat consultó a la empresa Droguería Martorani S.A., titular del registro del producto médico. Allí, el director técnico aseguró que los rótulos observados eran falsificados y señaló diferencias en el tamaño, el brillo, la nitidez y la terminación respecto de las etiquetas originales.

Además, explicó que la compañía nunca distribuye rótulos sueltos y que los catéteres se comercializan únicamente como producto terminado, debidamente identificado y acondicionado en su envase correspondiente.

anmat El organismo regulador confirmó que el producto no podrá comercializarse ni distribuirse en Argentina. Archivo

El producto prohibido

Ante estas irregularidades, Anmat resolvió prohibir en todo el territorio nacional el producto rotulado como:

"CATETER URETERAL – AURINCO", lote 0424023, medida Ch6, estéril, fabricado en septiembre de 2023 y con vencimiento en agosto de 2028.

El organismo consideró que la existencia de rótulos presuntamente falsificados representa un riesgo para la trazabilidad y seguridad de los productos médicos, por lo que también avanzará con una denuncia para investigar una posible afectación a la salud pública.