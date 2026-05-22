La Anmat prohibió productos médicos falsificados vinculados a implantes traumatológicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de productos médicos ilegítimos y presuntamente falsificados durante una inspección realizada en la provincia de Río Negro. Los detalles de la medida.

Así lo informó a través de la Disposición 2986/26 publicada este viernes en el Boletín Oficial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas donde especificó que se trata de “todos los productos médicos que declaren la marca “Biotechnology o refieran ser fabricados” por la dicha firma.

En tanto, señaló que “la medida fue tomada luego de una inspección realizada por esta Administración Nacional en el domicilio de la firma LEM MEDICAL S.R.L., ubicada en la Provincia de Río Negro, donde se verificó que no contaban con habilitación sanitaria ni profesional responsable a cargo”.

Anmat prohibió productos médicos y estéticos falsificados. Alerta. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. Anmat. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ

“Durante el recorrido se hallaron distintos productos médicos vinculados a traumatología y cirugía ortopédica, entre ellos componentes de prótesis de hombro, cadera y sistemas de fijación de ligamentos. Debido a que varios de esos productos se encontraban asociados a la firma Bioprotece S.A., se llevó a cabo una inspección en dicha firma donde se verificó que las unidades detectadas en LEM MEDICAL S.R.L. no son productos distribuidos por Bioprotece S.A. y que no hay ninguna relación con la marca Biotechnology, concluyendo que se trata de productos médicos falsificados”, agregó.

Además, la Anmat indicó: “También se detectaron irregularidades en los métodos de esterilización y acondicionamiento de algunos dispositivos, así como documentación insuficiente para acreditar su procedencia y legitimidad. En consecuencia, y a fin de proteger la salud pública, ANMAT dispuso la prohibición de los productos involucrados y ordenó instruir un sumario sanitario a la firma LEM MEDICAL S.R.L. por presuntas infracciones a la normativa sanitaria vigente”.