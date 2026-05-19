El Gobierno reduce aranceles a la importación de medicamentos y productos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos , Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) redujo los aranceles aplicados a los servicios que brinda y cambió el sistema de cobro para los trámites de comercio exterior, con el objetivo de bajar los costos de importación .

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y contempla un nuevo esquema de cálculo basado en un porcentaje sobre el valor FOB declarado de los productos importados, reemplazando las escalas fijas vigentes hasta ahora. Según informó el organismo, el cambio permitirá que cerca del 75% de los trámites de importación de medicamentos y productos médicos pasen a pagar menos que bajo el sistema anterior.

Con la modificación, los aranceles de importación dejarán de calcularse mediante montos fijos y pasarán a determinarse como un porcentaje del valor FOB (Free On Board) declarado de cada operación.

En el caso de los medicamentos, las importaciones de hasta $95 millones abonarán un arancel del 1,5%, mientras que aquellas que superen ese monto pagarán un 1,25%. Hasta ahora, esos trámites tributaban entre un 3% y un 5%.

Para los productos médicos, el nuevo esquema establece el corte en $55 millones, mientras que para alimentos el límite será de $50 millones.

Desde el organismo señalaron que el nuevo sistema busca otorgar mayor previsibilidad a las empresas y reducir distorsiones que se generaban respecto de otros países de la región.

La resolución también incluyó la actualización de los valores vigentes desde enero de 2025 correspondientes a prácticas realizadas por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y el Instituto Nacional de Productos Médicos.

La actualización fue trabajada en conjunto con cámaras empresarias y representantes del sector, dentro de un esquema que busca mejorar el funcionamiento operativo de la ANMAT y agilizar los procesos administrativos.

Desde el organismo sostuvieron que la actualización de aranceles permitirá fortalecer las capacidades técnicas y operativas frente al avance de nuevas tecnologías y desarrollos científicos vinculados al sector salud. Además, consideraron que el nuevo esquema contribuirá a generar un entorno más competitivo para la producción, la innovación y las inversiones vinculadas a medicamentos, alimentos y productos médicos.