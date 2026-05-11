Menos máquinas: cayeron las importaciones de bienes de capital

Las importaciones de bienes de capital destinados a la producción registraron una caída del 7,8% interanual durante el primer trimestre de 2026, en línea con la caída de la actividad económica y las inversiones. Según un informe de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía , las compras externas de Bienes de Capital Productivo (BKP) , es decir, maquinaria y equipos destinados a ampliar la capacidad productiva de la economía, alcanzaron los US$2.764 millones y representaron el 18% del total importado por el país.

La serie desestacionalizada también mostró un deterioro, con una baja de 5,8% frente al cuarto trimestre del año anterior. De esta manera, el indicador acumuló la quinta variación negativa consecutiva en términos interanuales, aunque todavía se ubica en un 55% por encima del nivel registrado en el primer trimestre de 2024.

El segmento más importante continuó siendo el de bienes de uso específico, que concentró el 42% del total importado con compras por US$1.171 millones. Sin embargo, este rubro también mostró una caída interanual del 5,2%. Dentro de esta categoría se destacaron las máquinas y aparatos con función propia —especialmente mezcladoras industriales—, además de topadoras, excavadoras e instrumental médico y quirúrgico.

En segundo lugar quedaron los bienes vinculados al transporte, que representaron el 33% de las adquisiciones externas y alcanzaron los US$912 millones. Fue el único rubro que logró mostrar un crecimiento interanual, aunque leve, del 0,9%. El impulso provino principalmente de la compra de aeronaves y vehículos para transporte de mercancías.

El tercer grupo, correspondiente a bienes de uso general, sufrió la mayor contracción del período. Las importaciones totalizaron US$680,3 millones, con una caída del 20,8% respecto del mismo trimestre del año anterior. En este segmento sobresalieron las bombas para líquidos, los aparatos de filtrado y depuración y los compresores de aire.

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Compra de aviones comerciales

El informe oficial destacó que el principal producto importado durante el trimestre fueron los aviones y demás vehículos aéreos, que totalizaron US$433 millones y crecieron 24,3% interanual. Particularmente, las compras de aviones comerciales de más de 15.000 kilos aumentaron 31,9%, alcanzando US$417 millones.

La renovación de flotas aéreas explicó buena parte de este desempeño. El transporte aéreo de pasajeros se convirtió en el principal sector demandante de bienes de capital productivo, con adquisiciones por US$393 millones. Entre las operaciones más relevantes se contabilizó la incorporación del Boeing 737 MAX 8 número 15 de Aerolíneas Argentinas, mientras que la compañía low-cost Flybondi sumó 11 aeronaves bajo modalidad de wet lease, un esquema de alquiler con tripulación incluida.

Detrás del sector aerocomercial se ubicó la fabricación de vehículos automotores, con importaciones por US$358 millones. En este caso, la demanda estuvo impulsada por la compra de camiones, pick-ups y SUVs utilizadas por las terminales para sus estrategias de comercialización. El podio lo completó el sector mayorista de máquinas y equipos, con US$331 millones.

En contraste, las importaciones de tractores mostraron una fuerte retracción. El conjunto del rubro cayó 36,2% interanual, mientras que los tractores de carretera para semirremolques —el segmento de mayor peso— retrocedieron 55,8%.

En cuanto al origen de las compras externas, la Unión Europea se consolidó como el principal proveedor de bienes de capital productivo, con el 27% del total importado. China quedó apenas por detrás, con el 26%, aunque mantuvo una posición dominante en maquinaria de uso específico y de uso general, donde explicó el 37% y el 32% de las adquisiciones respectivamente.

El Mercosur concentró el 20% de las importaciones y Estados Unidos el 15%. En el caso de los bienes vinculados al transporte, el Mercosur y la Unión Europea explicaron casi el 70% de las compras externas del segmento.