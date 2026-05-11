La inflación en la Ciudad de Buenos Aires desaceleró hasta el 2,5%

Durante el mes de abril el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 2,5%, acumulando en los primeros cuatro meses del año una suba de 11,6%, con una inflación anualizada del 32,4%.

La principal variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas del rubro Transporte que aumentó 5,4%, como resultado de los aumentos en los precios de los combustibles y lubricantes y, en menor medida, por las alzas en los valores de los pasajes aéreos y en el boleto de colectivo urbano.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 2,2% debido a las subas en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda, junto con ajustes en el servicio de suministro de agua.

El estratégico rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,4%, muy por debajo del promedio general. Al interior de la división, el principal impulso provino de Leche, productos lácteos y huevos (2,5%) y Pan y cereales (2%). Las caídas en Frutas (-4,3%) aminoraron el alza de la división.

Restaurantes y hoteles aumentó 2,1%, como resultado de las subas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

Salud se elevó 2,5% por impacto de los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga.

Desagregando por subíndices, la inflación núcleo promedió un incremento de 2,3%, lo regulados un 3,3% y los estacionales un 1,8%.