La inflación en la Ciudad de Buenos Aires desaceleró hasta el 2,5%
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires desaceleró hasta el 2,5%, con alta incidencia de los aumentos en el transporte.
Durante el mes de abril el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 2,5%, acumulando en los primeros cuatro meses del año una suba de 11,6%, con una inflación anualizada del 32,4%.
La principal variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas del rubro Transporte que aumentó 5,4%, como resultado de los aumentos en los precios de los combustibles y lubricantes y, en menor medida, por las alzas en los valores de los pasajes aéreos y en el boleto de colectivo urbano.
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 2,2% debido a las subas en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda, junto con ajustes en el servicio de suministro de agua.
Los alimentos suben por debajo del promedio
El estratégico rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,4%, muy por debajo del promedio general. Al interior de la división, el principal impulso provino de Leche, productos lácteos y huevos (2,5%) y Pan y cereales (2%). Las caídas en Frutas (-4,3%) aminoraron el alza de la división.
Restaurantes y hoteles aumentó 2,1%, como resultado de las subas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.
Salud se elevó 2,5% por impacto de los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga.
Desagregando por subíndices, la inflación núcleo promedió un incremento de 2,3%, lo regulados un 3,3% y los estacionales un 1,8%.