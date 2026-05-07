Alquileres en mayo 2026: cómo calcular el aumento por inflación y cuánto suben con IPC

Tras la derogación de la Ley de Alquileres, propietarios e inquilinos comenzaron a pactar contratos con nuevas modalidades de actualización . En mayo de 2026, muchos alquileres volverán a ajustarse tomando como referencia la inflación medida por el IPC del Indec, aunque todavía existen acuerdos que utilizan índices como ICL o Casa Propia.

En mayo, los alquileres pueden aumentar en base a distintas modalidades de actualización.

En los contratos ajustados por inflación, las partes acuerdan que el valor del alquiler aumente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica mensualmente el Indec.

Además del índice, también debe definirse la periodicidad del ajuste. Actualmente, muchos contratos se actualizan cada tres o cuatro meses, aunque los plazos pueden variar según el acuerdo firmado.

Una de las formas más simples de actualizar el valor del alquiler es utilizar calculadoras automáticas que toman los datos oficiales del Indec. Algunas plataformas permiten ingresar el monto inicial y el período que se quiere actualizar para obtener automáticamente el nuevo valor.

Por ejemplo, si un contrato firmado en enero de 2026 por $650.000 tiene ajuste cuatrimestral, para calcular el aumento de mayo deben tomarse las inflaciones de diciembre, enero, febrero y marzo.

En ese período, las variaciones mensuales fueron:

Diciembre: 2,8%

Enero: 2,9%

Febrero: 2,9%

Marzo: 3,4%

Con esos datos, la inflación acumulada ronda el 12,56%, por lo que el alquiler pasaría de $650.000 a aproximadamente $731.600 mensuales.

Cómo hacer la cuenta manualmente

Para calcular el ajuste sin calculadoras automáticas, no se deben sumar las inflaciones mensuales. Lo correcto es multiplicar las variaciones de cada mes, ya que se trata de inflación acumulada.

La fórmula es:

Valor del alquiler × (inflación del primer mes / 100 + 1) × (inflación del segundo mes / 100 + 1) × sucesivamente.

Tomando el mismo ejemplo, la cuenta quedaría así:

650.000 × 1,028 × 1,029 × 1,029 × 1,034

El resultado arroja un nuevo alquiler cercano a los $731.500 para el siguiente período.

Cuánto aumentan los alquileres con ICL y Casa Propia

Aunque el IPC es hoy uno de los sistemas más utilizados, todavía existen contratos ajustados con otros índices.

Ajuste con Casa Propia

Los contratos firmados bajo el índice Casa Propia tendrán un incremento semestral de 15,13%.

Por ejemplo, un alquiler que actualmente se ubica en $950.000 pasará a costar alrededor de $1.093.700 tras la actualización.

Ajuste con ICL

En los contratos que continúan utilizando el Índice para Contratos de Locación (ICL), los aumentos dependen de la periodicidad acordada entre las partes.

Para quienes tengan actualización en mayo con ajuste cuatrimestral, la suba rondará el 9,32%. Así, un alquiler de $600.000 pasará a ubicarse cerca de $655.900.