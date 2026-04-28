Más propiedades, menos alquileres: radiografía de las trabas para alquilar en Mendoza

El mercado inmobiliario de Mendoza vive un "boom" de oferta de alquileres . Sin embargo, ese crecimiento no se refleja en la demanda: hay más propiedades disponibles, pero cada vez cuesta más alquilarlas.

Desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza señalan que la demanda define el valor de los alquileres ; pero la caída en las operaciones no frena las subas: los precios se ajustan mes a mes.

Según datos de Inmodata Mendoza, que elabora informes mensuales de las variaciones en el mercado inmobiliario, en los últimos meses se observan subas en la mayoría de los departamentos del Gran Mendoza.

En marzo, un alquiler en Ciudad promediaba los 570.000 pesos, en abril pasó a 600.000 pesos. En Godoy Cruz, el valor promedio de marzo fue de 580.000 pesos, mientras que en abril alcanzó los 620.000 pesos. En el caso de Guaymallén, la suba es aún mayor: de 560.000 pesos, pasó a 630.000 pesos.

En Luján de Cuyo, en marzo los valores de alquiler rondaron los 550.000 pesos, en abril treparon a 590.000 pesos. En Maipú, de 525.000 pesos un mes atrás, se pasó a 575.000 pesos. Por último, alquilar en Las Heras costaba cerca de 500.000 pesos en marzo, y un mes después, cuesta 540.000 pesos.

Salarios en baja, subas en alquileres

"Hoy tenemos una cantidad de oferta muy importante, pero también nos está costando alquilar", indicó el titular del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, Silvio Gigli, en diálogo con el programa "Digamos Todo" de MDZ Radio.

Entre las causas de la retracción de la demanda, Gigli planteó como factor principal los salarios de los trabajadores argentinos.

"Los sueldos están bajos, tiene que haber una recomposición salarial y no es por un tema netamente de alquileres, estamos viendo bajas de consumo y de ventas en cualquier sector de la economía", desarrolló.

salarios Los salarios registrados en Argentina continúan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación. Archivo MDZ

Tras la derogación de la Ley de Alquileres a finales de 2023, los acuerdos son entre las partes; generalmente se están haciendo contratos a 24 meses con ajustes que pueden ser semestrales, cuatrimestrales o trimestrales, según el inmueble y el valor.

Pero difícilmente el ciudadano argentino pueda enfrentar estas subas. De acuerdo al último estudio de salarios publicado en abril por el Indec, los ingresos de los trabajadores registrados aumentaron 1,8% promedio en febrero, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,9% en el segundo mes del año; es decir, los salarios quedaron 1,1 puntos porcentuales por debajo.

Peor aún en el sector privado, donde los ingresos de los empleados crecieron 1,6% en febrero: 1,3 puntos menos que la inflación del mes.

Trabas para alquilar en Mendoza

Hasta cuatro garantes; recibos de sueldos que tripliquen el valor del alquiler, en un país en el empleo informan alcanza al 43% de la población; costos de ingreso que incluye mes de alquiler por adelantado, mes de depósito, honorarios inmobiliarios y gastos de certificación de certificación de firmas; prohibido ingresar con mascotas; estos son tan solo algunas de las trabas que dificultan alquilar actualmente.

En muchas oportunidades, alquilar parece haberse transformado en una odisea. La realidad empuja a adultos a regresar a la vivienda de sus padres o a explorar otras alternativas como vivir con amigos para compartir gastos. También, un relevamiento reciente indica que la mayoría de los jóvenes de 18 a 25 años consideraría mudarse antes con su pareja por motivos económicos.

Ante el panorama descripto, Gigli planteó que el mercado tendrá que acomodarse a las necesidades de la población, ya que sino se corre el riesgo de tener propiedades durante meses sin alquilar.