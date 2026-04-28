El beneficio que tendrán quienes saquen la licencia de conducir por primera vez

En el Valle de Uco, sacar el licencia de conducir ahora tendrá un beneficio adicional. En los departamentos de esa zona, se puso en marcha una capacitación gratuita destinada a personas mayores de 18 años que estén iniciando el trámite para obtener su carnet por primera vez.

La iniciativa apunta a mejorar la formación vial de los futuros conductores, brindándoles herramientas teóricas y prácticas antes de rendir el examen. De esta manera, no solo se busca facilitar la aprobación del carnet, sino también promover una conducción más segura en la región.

El beneficio principal radica en que el curso es completamente gratuito, lo que representa una oportunidad importante para quienes no cuentan con recursos para acceder a clases particulares. La propuesta está orientada especialmente a quienes tramitan su primera licencia, un momento clave en la formación como conductores.

La extensión de la vigencia de la licencia de conducir digital, que ya fue notificada a los 135 distritos, obedece a que aún Milei no designó a nadie frente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) Foto: Archivo

Además, la capacitación permite a los aspirantes familiarizarse con normas de tránsito, señalización y buenas prácticas al volante, aspectos fundamentales para reducir riesgos en la vía pública.

Las inscripciones comenzaron a tomarse de forma presencial este martes desde las 10 de la mañana, por orden de llegada en el centro de salud 148 de Anchoris. Las clases van a comenzar el próximo 4 de mayo, dictándose los lunes y miércoles de 16 a 19 en el predio de la plaza Brisas.

En un contexto donde los accidentes viales siguen siendo una preocupación, la educación aparece como una herramienta clave para prevenir siniestros y fomentar hábitos de conducción adecuados.

Con este nuevo beneficio, obtener el carnet de conducir en el Valle de Uco no solo implica cumplir con un requisito legal, sino también acceder a una instancia formativa que puede marcar la diferencia al momento de salir a la calle.