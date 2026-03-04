Proponen bajar la edad para obtener la licencia de conducir en Mendoza

La diputada provincial radical María Eugenia De Marchi presentó un proyecto de ley con el que busca bajar la edad en la que los mendocinos puedan obtener la Licencia de Conducir en Mendoza .

La ley actualmente rige a partir de los 18 años, y en su proyecto, la legisladora petrista propone que la edad mínima sea de 17 años para los jóvenes mendocinos.

No obstante, el acceso de los jóvenes de 17 años sería restringido en términos de los permisos de la posible licencia, ya que abarca solamente la conducción de las categorías A y B (motos, triciclos, cuatriciclos, autos, utilitarios, camionetas y casas rodantes).

Quedarían exceptuadas , si se aprueba la reforma de la ley tal cual está redactada, a todo tipo de camiones (Clase C), automóviles para servicio de transporte de pasajeros (Clase D), ambulancias y similares (Clase D 4), vehículos con remolque o articulaciones (Clase E), maquinaria especial no agrícola (Clase E 2), tractores y maquinaria especial agrícola (Clase G) y vehículos adaptados a la condición física de su titular (Clase F).

De esta forma, se pretende la modificación del artículo 22 de la ley de Tránsito 9.024, "con el fin de permitir el acceso a la licencia de conducir a quienes hayan cumplido diecisiete (17) años de edad, para las categorías A y B", tal como marca el artículo 1 del proyecto.

Por qué buscan bajar la edad para obtener la licencia de conducir

Entre los fundamentos, De Marchi hace referencia, en primer lugar, en la comparación de Mendoza con el resto del país: "Actualmente, la normativa vigente en Mendoza establece que la edad mínima para la obtención de la licencia de conducir es 18 años, siendo así una de las únicas 3 provincias junto con Chubut y Santa Fe dentro de la República Argentina, que mantiene esta edad mínima", planteó.

La justificación que dio, acto seguido, fue que hay "múltiples necesidades" de seguridad vial, "económicas y sociales de los jóvenes, teniendo en cuenta que en ese rango etario, la mayoría de los jóvenes están finalizando su nivel secundario y requieren de una fuente de ingresos ya sea para sustentar sus estudios terciarios o universitarios, o sus gastos de solvencia diaria".

Y agregó que para muchos jóvenes "la posibilidad de obtener una licencia de conducir es un factor determinante para acceder al mercado laboral, ya sea para un emprendimiento familiar o con la correspondiente autorización para trabajar de sus progenitores, especialmente para el transporte de mercadería, mensajería, reparto a domicilio y diversos servicios que requieren el carnet de conducir".

Al igual que ayer, sigue suspendida la entrega de carnets de conducir. Foto: Nacho Gaffuri / MDZ Al igual que ayer, sigue suspendida la entrega de carnets de conducir. Foto: Nacho Gaffuri / MDZ

Otro de los motivos se funda en el "fortalecimiento de la responsabilidad civil y cobertura de seguros". Según la diputuada, esta modificación aseguraría que, en caso de accidentes de tránsito, garantizaría "la plena cobertura del seguro vigente" porque la persona tendría lógicamente su carnet.

"La ausencia de una habilitación legal es una causa por la cual las aseguradoras hoy no reconocen la cobertura en favor de las víctimas, quedando estas, en muchos casos, sin posibilidad de resarcimiento de su daño, cuando él o los culpables no son solventes", amplió.

Por último, expresó que "el derecho debe ser dinámico y regular las realidades que acontecen", y dijo que "actualmente jóvenes de 17 años ya conducen vehículos motorizados, a pesar de no contar con su licencia, ya sea por razones educativas, laborales, entre otras y enfrentan actualmente una restricción legal que no se corresponde con su realidad social ni con las responsabilidades que ya asumen en otros ámbitos de la vida".