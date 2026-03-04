Una conocida cooperativa denuncia el remate irregular de su edificio

De un momento a otro, la cooperativa de trabajo Gráficos y Asociados puede ser desalojada . Por eso, sus integrantes están pidiendo a la Corte que remita la resolución del juzgado de procesos concursales número 2 a cargo de la jueza Gloria Cortez, a una segunda instancia para que revise el procedimiento del remate de su edificio ya que lo consideran irregular.

"El 2 de diciembre remataron el edificio y se presentó un sólo oferente, aparentemente de los conocidos como parte de la liga de los rematadores", contó a MDZ Radio Julio Díaz, presidente de la Cooperativa.

El martes 2 de diciembre, fue rematado el inmueble de la Cooperativa Gráficos Asociados, la primera fábrica recuperada de Mendoza. El único oferente presentó una oferta de $100 millones. El hecho ocurrió a pesar de que, según el expediente judicial, la quiebra original de la empresa estaba saldada y existía un sobrante económico reconocido por el juzgado.

Horas antes, el Senado de Mendoza había avalado por unanimidad un proyecto de declaración impulsado por la senadora Flavia Manoni (La Unión Mendocina), en el que pedía al Poder Ejecutivo provincial que realice “todos los actos útiles necesarios” para impedir o resolver la situación de la cooperativa. El texto describe la trayectoria de la organización, que lleva 22 años de gestión ininterrumpida y más de 40 años de experiencia en el oficio gráfico de sus asociados, que tiene como clientes, municipios mendocinos, por ejemplos.

Durante estos meses, los integrantes de la cooperativa junto a legisladores han cuestionado el accionar de la jueza Cortez, incluso con un pedido a la Corte para que la segunda instancia judicial pueda revisar lo actuado por la magistrada. La cooperativa denuncia que hubo una demora por parte de la jueza en remitir el expediente solicitado por parte del máximo tribunal.

Además, que la jueza no le permitió a la cooperativa participar en igualdad de condiciones de la subasta. También que la jueza califica a la cooperativa como "tenedora precaria" y destaca "la avanzada edad" de sus integrantes, argumentos que, de acuerdo a lo que sostienen los socios- a través de notas enviadas a las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos y Garantías del Senado- "carecen de relevancia jurídica y revelan un trato discriminatorio".

Tras el remate, aparecieron los herederos

Otras de las irregularidades que denuncia Gráficos y Asociados es que tras haberse producido el remate, la jueza advirtió que los herederos de quienes quebraron la empresa antes de que la recuperaran los trabajadores hace 23 años, "tienen derecho al saldo excedente" pero omite que "quienes se presentaron no acreditaron declaratoria de herederos" y no hay proyecto de distribución que así lo acredite.

Además, acusan al Juzgado de haber hecho una exposición escrita ante el Senado justificando el remate que no refleja el estado del expediente ni las irregularidades denunciadas y que omites hechos esenciales como la subasta realizada en condiciones desiguales, la admisión de herederos sin acreditación, la tasación extemporárea y la contradicción temporal entre la demora ante la Corte y la celeridad de la subasta.