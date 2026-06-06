Ordenan nuevas pericias para determinar quién sobreescribió dos de los cuadernos de Oscar Centeno

El magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi encomendó esta semana una nueva batería de medidas en la investigación sobre el expolicía federal y amigo de Oscar Centeno, Jorge Bacigalupo.

Se trata del expediente impulsado por el empresario arrepentido Armando Loson, de la firma de energía Albanesi S.A., por presuntas tachaduras y enmiendas de su nombre atribuidas a Bacigalupo. Entre las medidas encomendadas por el juez se encuentra la realización de un amplio peritaje caligráfico sobre agendas, papeles y documentos secuestrados durante allanamientos vinculados al expediente.

Los estudios estarán a cargo de especialistas de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional y buscarán establecer si Bacigalupo es autor de diversas anotaciones encontradas en material incautado y si esas grafías coinciden con inscripciones contenidas en los cuadernos originales que forman parte de otra investigación judicial.

En abril pasado, la Cámara Federal revirtió el procesamiento del expolicía y ordenó profundizar determinadas líneas de investigación. En ese contexto, Martínez de Giorgi dispuso cotejar documentación oficial de Bacigalupo, su legajo personal en la Policía Federal, cuerpos de escritura realizados ante la Justicia y numerosos manuscritos hallados en distintos soportes.

Entre los elementos que serán analizados aparecen agendas personales, anotaciones con referencias a personas, números telefónicos y movimientos económicos, además de menciones específicas presentes en los cuadernos originales. Los peritos deberán determinar si todos esos registros fueron realizados por una misma persona y, en caso afirmativo, si esa persona es Bacigalupo.

El juzgado también ordenó a Telecom Argentina que entregue información detallada sobre un número de teléfono considerado de interés para la causa. El requerimiento incluye titularidad, registros de llamadas entrantes y salientes, ubicación de las celdas de activación y comunicaciones mantenidas con decenas de abonados durante distintos períodos considerados relevantes para la pesquisa.

Por otra parte, la Policía Federal deberá informar todos los cargos y destinos ocupados a lo largo de sus carreras por Bacigalupo y por José Antonio Daniel Portaluri, otra de las personas mencionadas en el expediente. La información deberá abarcar tanto funciones desempeñadas en actividad como aquellas realizadas luego de sus retiros.

El juez también quiere ver los testimonios de Bacigalupo e Hilda Horovitz, ex de Centeno, en el juicio Cuadernos, por lo que solicitó al Tribunal Oral Federal N.º 7 los videos de ambas declaraciones. Además, se requirió conocer las condiciones necesarias para que los expertos puedan acceder a los cuadernos originales identificados como números 4 y 7, considerados piezas centrales para la comparación caligráfica.

En paralelo, el magistrado avanzó sobre otra línea de investigación relacionada con Carlos María Bacigalupo, hijo de Jorge. Tras verificar que la empresa Pampa Energía tiene sede en la calle Maipú, se ordenó obtener información sobre la eventual relación laboral de esa persona con la compañía. La medida incluye el pedido de su legajo laboral, la fecha de ingreso, las funciones desempeñadas y, en caso de corresponder, los motivos de una eventual desvinculación.

Finalmente, Martínez de Giorgi le requirió a ARCA información sobre los aportes registrados a nombre de Carlos Bacigalupo, mientras que a la Policía de Seguridad Aeroportuaria le solicitó preservar y digitalizar documentación incorporada previamente al expediente.