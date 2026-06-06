El scanner de MDZ a los candidatos de la UNCuyo: los detalles de sus vidas

Con perfiles diversos, trayectorias académicas consolidadas y distintas visiones sobre el futuro de la universidad, Gabriel Fidel, Adriana García, Javier Ozollo e Ismael Farrando buscarán quedarse con el respaldo de docentes, estudiantes, egresados y personal de apoyo académico en los comicios universitarios.

Gabriel Alejandro Fidel, de 63 años, encabeza el frente Sumar Universidad, el oficialismo. Es docente universitario, licenciado en Administración Pública y Ciencia Política y magíster en Asuntos Públicos con especialización en Economía.

Su trayectoria combina la gestión académica con la función pública. En la UNCuyo se desempeñó como presidente de la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología hasta julio de 2022 y ha sido uno de los principales impulsores de la vinculación entre la universidad, el sector productivo y el Estado. Tiene una gran trayectoria en el sector privado y algunos cargos en el pasado en el público: fue ministro de Economía durante la crisis del 2001-

Padre de dos hijas, plantea como eje de campaña convertir a la UNCuyo en un puente entre la universidad y la sociedad. Su propuesta apunta a ampliar la oferta académica mediante carreras más ágiles y adaptadas a las demandas actuales, fortalecer la investigación aplicada y generar fuentes complementarias de financiamiento para sostener proyectos que impacten directamente en la calidad de vida de los mendocinos.

Scanner Gabriel Fidel Julieta Caballero - MDZ

Adriana García: la candidata opositora que quiere ganar la UNCuyo

Con 69 años, Adriana García es una de las figuras con mayor experiencia en gestión universitaria dentro de la UNCuyo. Docente, investigadora y extensionista, encabeza el frente Encuentro Plural.

Su carrera comenzó en la conducción del Colegio Universitario Central, donde fue vicedirectora y directora entre 1994 y 1996. Más tarde ocupó la Secretaría Académica de la Facultad de Filosofía y Letras entre 2002 y 2008, fue decana de esa unidad académica entre 2008 y 2014 y posteriormente se desempeñó como secretaria académica del Rectorado entre 2014 y 2018.

Madre de cuatro hijos, sostiene que la universidad debe recuperar protagonismo institucional en medio de las dificultades presupuestarias que enfrenta el sistema universitario. Su propuesta se centra en una gestión activa, participativa y coparticipada que permita fortalecer el rol de la UNCuyo en la discusión de los grandes temas provinciales y nacionales.

Scanner Adriana García Milagros Lostes - MDZ

Javier Ozollo: el sociólogo que quiere ser rector de la UNCuyo

Javier Ozollo tiene 62 años y representa al frente Proyecto Universidad Abierta. Nexo al Futuro. Es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales.

Su recorrido dentro de la universidad ha estado principalmente vinculado a la investigación y el posgrado. Se desempeñó como secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño y ha desarrollado una extensa actividad académica en el campo de las ciencias sociales.

Padre de dos hijos, plantea una serie de reformas orientadas a modernizar el funcionamiento universitario. Entre sus principales propuestas figura el rescate y fortalecimiento del DAMSU, la flexibilización curricular para facilitar las trayectorias estudiantiles y una mayor articulación entre la universidad y las necesidades de Mendoza.

Su visión busca que la UNCuyo vuelva a convertirse en un actor central para el desarrollo provincial, capaz de generar conocimiento y respuestas a los desafíos sociales, económicos y culturales del presente.

Scanner Javier Ozollo Rodrigo D´Angelo - MDZ

Ismael Farrando: de Derecho al rectorado de la UNCuyo

A sus 71 años, Ismael Farrando es el candidato de Trayectoria y Renovación. Abogado de profesión, cuenta con una extensa carrera dentro de la Facultad de Derecho, donde fue elegido decano en dos oportunidades.

Actualmente es profesor emérito de la UNCuyo, una distinción reservada para docentes de destacada trayectoria académica.

Padre de seis hijos, basa su propuesta en la necesidad de "despartidizar" la universidad y recuperar lo que considera la esencia de la política universitaria. Entre sus principales ejes aparecen el diálogo, la tolerancia institucional y la ejecución efectiva de las políticas que se anuncian.

También propone una fuerte jerarquización de las carreras docentes y no docentes, entendiendo que toda la estructura universitaria debe estar orientada al objetivo principal de la institución: la formación de los estudiantes.

Scanner Ismael Farrando Julieta Caballero - MDZ

Cuatro perfiles para una UNCuyo en debate

Las elecciones muestran cuatro perfiles claramente diferenciados. Fidel pone el acento en la vinculación con la sociedad y la innovación; García apuesta a la experiencia de gestión y al fortalecimiento institucional; Ozollo impulsa una agenda de modernización académica y fortalecimiento de la investigación; mientras que Farrando propone recuperar la centralidad de la política universitaria y la experiencia acumulada de décadas de gestión.

En un escenario atravesado por las restricciones presupuestarias, la discusión sobre el financiamiento y los desafíos de adaptación de la educación superior, la comunidad universitaria tendrá la tarea de definir cuál de estas visiones conducirá el futuro de la UNCuyo durante los próximos años.

Las elecciones son el próximo 9 de junio. Hay cuatro fórmulas. Es posible que nadie llegue al 51% que se necesita para ganar.