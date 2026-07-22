UNCuyo 2027: una carrera central hizo su segundo llamado para el ingreso

La UNCuyo se prepara para el año 2027 con los ingresos en una carrera central como Ingeniería. Los detalles del segundo llamado.

La UNCuyo oficializó el segundo llamado para el ingreso a todas las carreras de grado que ofrece la Facultad de Ingeniería: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Petróleo, Ingeniería Mecatrónica, Arquitectura y Licenciatura en Ciencias de la Computación. Hay tiempo de anotarse online hasta este jueves 23 de julio.

"Abrió un nuevo periodo de inscripciones para quienes deseen cursar en 2027 el 1º año de las carreras de grado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo)", indicó la casa de estudios en un comunicado oficial reciente.

Ingreso a Ingeniería en la UNCuyo Esta segunda instancia —abierta online hasta el jueves 23 de julio— es para los y las aspirantes que hayan optado por rendir en condición de libre los módulos de Comprensión Lectora y Resolución de Problemas, para luego cursar el resto de los módulos correspondientes a la carrera elegida.

Toda la información actualizada sobre modalidades de ingreso, fechas, requisitos, cronograma de clases y exámenes, material de estudio y canales de consulta se encuentra disponible en el sitio web de Ingreso de la Facultad de Ingeniería: https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/ingreso/