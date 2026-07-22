El negocio de odiar a Argentina: qué es el rage bait, la estrategia digital que busca indignar a los argentinos tras el Mundial

Luego de la apasionante definición de la Copa del Mundo disputada el pasado domingo, la Selección argentina y sus hinchas quedaron en el centro de una virulenta campaña en redes sociales. Calificativos sin sustento empírico como "ArgenFIFA", "tramposos", "delincuentes" y, fundamentalmente, la acusación de "racistas" , desataron una fuerte indignación en el público argentino.

Sin embargo, la proliferación masiva de estos discursos hostiles no es casual. En la arquitectura digital actual, este tipo de ataques responde a una dinámica de alcance algorítmico conocida como rage bait (traducido como "método para provocar indignación"), un mecanismo que busca manipular emociones primarias para generar interacciones a costa del choque cultural.

Consagrado como la expresión del año, en 2025, por la Universidad de Oxford, el concepto de rage bait describe publicaciones planificadas minuciosamente para despertar bronca, indignación o enfado . A diferencia del clásico clickbait —que apelaba a la curiosidad del usuario—, esta técnica no busca informar ni entretener, sino activar la reacción más visceral para empujar a la persona a comentar, compartir o discutir.

“Primero la web buscaba clics por medio de la curiosidad. Ahora lo hace a través de la manipulación de emociones” , resumió Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages, sobre la evolución de la conversación digital.

Un titular provocador, un sesgo deliberado o una acusación infundada contra la sociedad argentina bastan para encender una mecha que genera miles de comentarios de indignación en minutos.

El negocio de la indignación: por qué la polémica contra Argentina se vuelve viral

En el ecosistema de las plataformas digitales, el enojo funciona como el combustible perfecto. Los algoritmos de las principales redes están programados para premiar el engagement; por ende, cuanto más controversia y discusión genera una publicación, mayor es la visibilidad que le otorga el sistema.

EFE

El circuito de retroalimentación se desarrolla en tres pasos clave:

La provocación: Se publica un mensaje hostil o distorsionado sobre la Selección o los argentinos.

Se publica un mensaje hostil o distorsionado sobre la Selección o los argentinos. La respuesta: Hinchas y usuarios responden masivamente para defenderse o repudiar el ataque.

La amplificación: El algoritmo detecta un alto volumen de actividad y posiciona el contenido en las tendencias globales.

De esta manera, las acusaciones infundadas contra el país tras el Mundial terminan convertidas en un codiciado activo económico para creadores de contenido y portales que buscan sumar seguidores, captar tráfico masivo y escalar en las métricas a expensas de la polarización.