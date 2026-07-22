Cursos gratis para jubilados en agosto: cuáles hay y cómo anotarse

Aprender a utilizar una billetera virtual, escribir un documento o descubrir cómo funciona la inteligencia artificial son algunas de las propuestas disponibles para los adultos mayores. Durante agosto, los jubilados podrán acceder a una serie de cursos gratuitos y virtuales ofrecidos por la plataforma Formando Capital Humano.

El portal fue presentado en abril por el Ministerio de Capital Humano y reúne contenidos organizados según diferentes etapas de la vida. La sección destinada a mayores de 65 años apunta a facilitar el acceso a herramientas digitales y promover una participación más autónoma en actividades cotidianas. Solo se necesita un dispositivo conectado a internet.

Una de las propuestas es “Descubriendo el Mundo Digital a través del Celular”, disponible en niveles básico e intermedio. Sus contenidos están pensados para quienes buscan aprender a utilizar las funciones del teléfono, configurar opciones de seguridad y organizar archivos.

También se encuentra “Billeteras Virtuales: el Futuro del Dinero”, que aborda transferencias, pagos electrónicos y medidas para prevenir estafas. A esa oferta se suma una introducción a la inteligencia artificial generativa y los grandes modelos de lenguaje, destinada a explicar cómo funcionan los asistentes virtuales y qué usos pueden tener en tareas como búsquedas, consultas o redacción de textos.

La plataforma también incluye “Economía Familiar: Planificación y Hábitos para la Organización Cotidiana”, una capacitación centrada en presupuestos, administración del dinero y decisiones financieras. En el área informática aparecen “Microsoft Word Esencial” y su nivel intermedio, con contenidos sobre creación, edición y presentación de documentos. Quienes llevan adelante una actividad comercial pueden elegir cursos sobre WhatsApp Business, Facebook para emprendedores, Instagram, Canva y herramientas de Google. La oferta se completa con una introducción a la Lengua de Señas Argentina y el taller “Buen Trato hacia las Personas Mayores”, orientado a reflexionar sobre la autonomía, la convivencia y las distintas miradas sobre el envejecimiento.

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Todos los contenidos son gratuitos, virtuales y asincrónicos. Esto significa que no existen clases con asistencia obligatoria en un horario determinado: cada participante puede avanzar según su disponibilidad. Además, la plataforma permite cursar más de una capacitación al mismo tiempo. Para acreditar cada trayecto es necesario completar y aprobar la evaluación correspondiente. Aunque las propuestas se promocionan para agosto, las preguntas frecuentes de Formando Capital Humano aclaran que la mayoría mantiene una inscripción continua durante el año. Algunos cursos pueden tener fechas particulares, por lo que conviene revisar su ficha antes de comenzar.

Cómo inscribirse en los cursos de Capital Humano

El primer paso es ingresar en Formando Capital Humano y crear una cuenta. El registro solicita datos personales, número de DNI, CUIL y una dirección de correo electrónico activa. Una vez validado el usuario, hay que entrar en la categoría “Adultos Mayores”, recorrer el catálogo y abrir la capacitación elegida. Cada ficha informa los objetivos, los conocimientos necesarios y los temas que serán abordados. Para iniciar, se debe presionar el botón correspondiente y seguir las indicaciones del aula virtual.

El acceso puede realizarse desde cualquier punto del país mediante una computadora, tablet o teléfono celular. Algunos materiales descargables requieren aplicaciones capaces de abrir documentos PDF o archivos de Word, mientras que los videos pueden consumir una mayor cantidad de datos móviles. Por ese motivo, la plataforma recomienda utilizar una conexión WiFi cuando sea posible. También ofrece recursos sobre home banking, aplicaciones bancarias, claves para cajeros automáticos y Google Maps. Ante inconvenientes, el canal oficial de asistencia es [email protected], según informa el sitio del Gobierno nacional.