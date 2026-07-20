Talleres virtuales gratis para jubilados y pensionados en agosto: quiénes pueden anotarse
Los jubilados y pensionados con Pase Cultural podrán acceder a talleres virtuales gratuitos durante agosto. Conocé las propuestas y cómo anotarte.
Los jubilados y pensionados de CABA tienen la posibilidad de participar durante agosto de una serie de talleres virtuales gratuitos. La propuesta está destinada a los beneficiarios del Pase Cultural e incluye actividades vinculadas con el teatro, la escritura, la fotografía, la tecnología y las artes visuales.
La iniciativa forma parte de un programa de becas del Centro Cultural San Martín, que busca acercar nuevas herramientas de formación artística y creativa a los participantes bajo la consigna "Crear, pensar y experimentar".
Qué talleres gratuitos hay para jubilados en agosto
Durante todo el mes se dictarán cuatro propuestas virtuales, orientadas tanto a quienes tienen experiencia previa en las distintas disciplinas como a quienes quieran aprenderlas de cero.
Los cursos disponibles son:
- Taller de experimentación teatral: propone ejercicios de improvisación y un recorrido por los procesos creativos y el trabajo actoral.
- La teoría de la imagen animada: "Ilusión de vida y muerte": analiza la historia de la animación y su vínculo con el movimiento y la representación de la realidad.
- Lo viejo funciona: arte y arqueología de los medios: a cargo de Federico Gloriani, explora la evolución de las telecomunicaciones desde una mirada artística.
- Con los ojos bien abiertos: coordinado por Laura Isola, invita a conocer distintas formas de escribir sobre las artes visuales, desde la ficción hasta la reseña periodística y los textos de sala.
Cómo inscribirse a los talleres gratuitos
La inscripción se realiza de manera online mediante el formulario habilitado por la organización.
Para completar el trámite, los interesados deberán:
- Completar sus datos personales.
- Elegir uno de los cuatro talleres disponibles.
- Explicar por qué desean participar de la propuesta.
Una vez terminado el proceso de selección, quienes obtengan una vacante serán contactados por correo electrónico para confirmar su participación. En caso de consultas, también podrán comunicarse con la organización a través del correo oficial del programa: [email protected].