Talleres virtuales gratis para jubilados y pensionados en agosto: quiénes pueden anotarse

Los jubilados y pensionados con Pase Cultural podrán acceder a talleres virtuales gratuitos durante agosto. Conocé las propuestas y cómo anotarte.

En agosto los jubilados pueden acceder a una amplia oferta de talleres gratuitos.

Los jubilados y pensionados de CABA tienen la posibilidad de participar durante agosto de una serie de talleres virtuales gratuitos. La propuesta está destinada a los beneficiarios del Pase Cultural e incluye actividades vinculadas con el teatro, la escritura, la fotografía, la tecnología y las artes visuales.

La iniciativa forma parte de un programa de becas del Centro Cultural San Martín, que busca acercar nuevas herramientas de formación artística y creativa a los participantes bajo la consigna "Crear, pensar y experimentar".

La oferta de talleres para jubilados abarca áreas como el teatro, la escritura, la fotografía, la tecnología y las artes visuales. Qué talleres gratuitos hay para jubilados en agosto Durante todo el mes se dictarán cuatro propuestas virtuales, orientadas tanto a quienes tienen experiencia previa en las distintas disciplinas como a quienes quieran aprenderlas de cero.

Los cursos disponibles son:

Taller de experimentación teatral: propone ejercicios de improvisación y un recorrido por los procesos creativos y el trabajo actoral.

La teoría de la imagen animada: "Ilusión de vida y muerte": analiza la historia de la animación y su vínculo con el movimiento y la representación de la realidad.

Lo viejo funciona: arte y arqueología de los medios: a cargo de Federico Gloriani, explora la evolución de las telecomunicaciones desde una mirada artística.

Con los ojos bien abiertos: coordinado por Laura Isola, invita a conocer distintas formas de escribir sobre las artes visuales, desde la ficción hasta la reseña periodística y los textos de sala. Cómo inscribirse a los talleres gratuitos La inscripción se realiza de manera online mediante el formulario habilitado por la organización.