Suspendieron las clases presenciales en algunas localidades de Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) por recomendación de Defensa Civil, decidió suspender las clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Malargüe, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca (Las Heras). Esto se debe a las intensas lluvias y nevadas e intransitabilidad de los caminos de acceso a las escuelas.