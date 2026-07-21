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Suspendieron las clases presenciales en algunas localidades de Mendoza

La medida se debe a las intensas nevadas y lluvias. En el resto de la provincia las clases se brindarán con normalidad.

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Alf Ponce Mercado / MDZ

La Dirección General de Escuelas (DGE) por recomendación de Defensa Civil, decidió suspender las clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Malargüe, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca (Las Heras). Esto se debe a las intensas lluvias y nevadas e intransitabilidad de los caminos de acceso a las escuelas.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

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