Temporal de nieve: suspenden las clases del turno noche en una localidad de Mendoza

a suspensión de las clases presenciales del turno vespertino aplica solo a algunas localidades, según informó la DGE.

La DGE suspendió las clases del turno nocturno en Uspallata debido al intenso temporal de nieve en alta montaña.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este 20 de julio se suspenden las clases presenciales del turno nocturno en la localidad de Uspallata, tal como ocurrió con los turnos matutino y vespertino. La medida responde a las intensas nevadas que se registran en la cordillera.

Según comunicaron desde el organismo, las contingencias climáticas provocaron la intransitabilidad de los caminos que sirven de acceso a los establecimientos educativos. Ante esto, por recomendación de Defensa Civil, la DGE tomó la determinación de extender la medida que ya había regido durante toda la jornada. De este modo, las actividades se realizarán de manera virtual.

Para el resto de los establecimientos de la provincia el dictado de clases se llevará a cabo con normalidad.

Cabe recordar que este 20 de julio se había determinado la la suspensión de clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en las zonas de montaña de Tupungato, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca (Las Heras).

Operativos de rescate y temporal en alta montaña Según indican los últimos reportes, desde el pasado viernes ya son 50 las personas que tuvieron que ser evacuadas en distintos sectores de la cordillera. Entre las personas asistidas se encuentran familias y el personal que trabaja en Horcones.