Vuelta a las aulas: cómo sigue el calendario escolar y cuándo terminan las clases
Los chicos vuelven a las clases luego del receso invernal. Lo que viene: mediciones, evaluaciones y fin del ciclo lectivo.
Tras dos semanas de receso invernal, los chicos regresan este lunes a las aulas. Por su parte, la Dirección General de Escuelas (DGE) ratificó las fechas del calendario escolar, incluida la finalización del ciclo lectivo.
De cara al segundo semestre, los alumnos rendirán diferentes evaluaciones como la segunda Medición Provincial de Fluidez y Comprensión Lectora (FlyC), el Operativo Nacional Aprender, y el Censo Provincial de Matemática.
Cuándo terminan las clases
Según el cronograma oficial, las actividades escolares de todos los alumnos y cuerpo docente finalizarán el martes 22 de diciembre, mientras que los equipos directivos terminarán el miércoles 23 de diciembre.
Sin embargo, para aquellos estudiantes que cumplan regularmente con los objetivos pedagógicos y no adeuden espacios curriculares, las clases concluirán el viernes 27 de noviembre.
En tanto, el período de intensificación y recuperación de saberes, tendrá lugar entre el lunes 30 de noviembre y el viernes 18 de diciembre.
Calendario de evaluaciones
La segunda mitad del año incluirá diferentes evaluaciones para los alumnos:
- Segunda Medición Provincial de Fluidez y Comprensión Lectora: tendrá lugar en septiembre y octubre. Participarán los 3° y 6° grados de Primaria, más el 1° año de Secundaria, con un total aproximado de 8.356 estudiantes de 64 escuelas. Se desarrollará en 1.267 escuelas, con un total de 345.500 estudiantes.
- Operativo Nacional Aprender: se ejecutará los días 17 y 18 de noviembre. Con un formato censal inédito para este grado, abarcará a 28.860 estudiantes, integrando 1.400 divisiones de 727 escuelas de toda la provincia de Mendoza.
- Censo Provincial de Matemática: será también en noviembre. Tendrá un formato censal sobre un aproximado de 355.000 estudiantes de la provincia, de 1.928 escuelas.