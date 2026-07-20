Vuelta a las aulas: cómo sigue el calendario escolar y cuándo terminan las clases

Los chicos vuelven a las clases luego del receso invernal. Lo que viene: mediciones, evaluaciones y fin del ciclo lectivo.

Tras dos semanas de receso invernal, los chicos regresan este lunes a las aulas. Por su parte, la Dirección General de Escuelas (DGE) ratificó las fechas del calendario escolar, incluida la finalización del ciclo lectivo.

De cara al segundo semestre, los alumnos rendirán diferentes evaluaciones como la segunda Medición Provincial de Fluidez y Comprensión Lectora (FlyC), el Operativo Nacional Aprender, y el Censo Provincial de Matemática.

Cuándo terminan las clases Según el cronograma oficial, las actividades escolares de todos los alumnos y cuerpo docente finalizarán el martes 22 de diciembre, mientras que los equipos directivos terminarán el miércoles 23 de diciembre.

El Ciclo Lectivo 2026 finalizará el miércoles 23 de diciembre. Rodrigo D'Angelo / MDZ Sin embargo, para aquellos estudiantes que cumplan regularmente con los objetivos pedagógicos y no adeuden espacios curriculares, las clases concluirán el viernes 27 de noviembre.

En tanto, el período de intensificación y recuperación de saberes, tendrá lugar entre el lunes 30 de noviembre y el viernes 18 de diciembre.