Suspenden las clases del turno tarde en algunas localidades de Mendoza

En el turno mañana algunas localidades, por decisión de la DGE, suspendieron las clases presenciales. Ahora algunas localidades se ven afectadas en el turno tarde.

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales en el turno tarde en Uspallata y zona de montaña de Tupungato. La medida para el turno tarde se debe a intensas nevadas. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad. Y se retoma el servicio educativo en Malargüe.

Debido a los registros meteorológicos que confirman intensas nevadas, lluvias e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este lunes 20 de julio se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en las zonas de montaña de Tupungato, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca (Las Heras).

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.