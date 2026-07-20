La UNCuyo lanzó una nueva maestría virtual: cómo inscribirse

La Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) abrió sus inscripciones para la Maestría en Investigación Educativa. Se trata de una nueva carrera de posgrado que se cursará cada quince días, viernes de 18 a 22 y sábados de 9 a 13, con modalidad virtual sincrónica a través de la plataforma Meet.

La propuesta se extenderá a lo largo de seis semestres, los primeros cuatro destinados a la interacción pedagógica y los dos restantes a la elaboración del Trabajo Final Integrador (TFI). La formación comenzará el viernes 21 de agosto.

Profesionales con título de grado universitario o de educación superior , no menor a cuatro años, de las áreas de la educación, la salud o el desarrollo social podrán inscribirse a través de un formulario online. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 7 de agosto inclusive. Hacer clik aquí para las inscripciones .

La propuesta ofrece una formación integral para fortalecer las capacidades de investigación científica en el ámbito educativo, para promover una comprensión crítica de los procesos y prácticas educativas y la producción de conocimiento orientado a la transformación social.

La Maestría en Investigación Educativaes una carrera de posgrado semiestructurada que dirige Gustavo Ernesto Maure, profesor en Filosofía y doctor en Ciencia y Tecnología por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. También se desempeña como profesor en la Facultad de Educación de la UNCuyo donde dicta asignaturas vinculadas con la metodología de la investigación y la epistemología en diversas carreras de grado y posgrado.

La formación de grado en educación atravesó cambios profundos para unir la teoría con la práctica, aunque la investigación científica aún permanece como una materia pendiente. Esta carencia limita el desarrollo profesional en posgrados y gestión, generando una baja producción de conocimiento en las instituciones superiores. Ante este escenario, surge la necesidad de una propuesta que brinde métodos y herramientas sistemáticas para comprender la complejidad educativa actual.

La maestría responde a esta demanda mediante un plan semiestructurado que integra teoría y talleres prácticos. Su objetivo central es formar profesionales críticos que utilicen la investigación como un motor de transformación social y de innovación pedagógica. El trayecto acompaña al estudiante desde la construcción del objeto de estudio hasta la producción final de su tesis.

Esta nueva carrera de la UNCuyo cuenta con certificación y fue aprobada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.

Detalles del plan de estudio

Tramo introductorio

Introducción a las prácticas de investigación académica.

Procesos de escritura científica.

Problemáticas de investigación educativa: campos y abordajes posibles.

Tramo troncal

La producción del objeto científico: Problemáticas epistemológicas y de estudios CTS.

El problema heurístico: Fuentes teóricas y antecedentes.

Diseño del objeto científico: Modelo teórico empírico y operacionalización.

Estrategias, diseños y técnicas cuantitativas.

Estrategias, diseños y técnicas cualitativas.

Tramo optativo

Herramientas digitales para la investigación cuantitativa.

Herramientas digitales para la investigación cualitativa.

Para más información de la maestría las personas interesadas pueden visitar el subsitio de la carrera en: https://educacion.uncuyo.edu.ar/estudios/posgrado/223 o escribir a [email protected]