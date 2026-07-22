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UNCuyo: cómo anotarse para las becas del CIN y hasta cuándo hay tiempo

Estudiantes de la UNCuyo pueden inscribirse para obtener becas para formarse en la investigación. Los detalles y cómo hacerlo.

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Estudiantes de carreras de grado de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) que tengan interés en dar sus primeros pasos en investigación pueden inscribirse a las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional. Las fechas clave a tener en cuenta y qué requisitos se piden para acceder.

Qué son las becas del CIN para estudiantes de la UNCuyo

Las Becas EVC-CIN buscan promover la formación de recursos humanos y facilitar la inserción de estudiantes en la actividad científica y tecnológica nacional. Quienes resulten seleccionados se integrarán durante un año completo (12 meses consecutivos)a un proyecto de investigación acreditado y financiado dentro de la UNCuyo, bajo la dirección de un/a docente investigador/a.

Recibirán un estipendio mensual fijo —concebido como apoyo económico— para cumplir con una carga de 12 horas semanales, dedicadas exclusivamente a las tareas de investigación y bajo un diseño compatible con el avance regular de la carrera.

La convocatoria abarca disciplinas en Ingenierías y Tecnologías, Ciencias Agrícolas, Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Humanidades.

Requisitos para postularse

  • Ser estudiante avanzado/a con al menos el 50% de materias aprobadas del plan de estudios.

  • Tener rendimiento académico con un promedio general de al menos seis puntos, incluyendo aplazos.

  • Presentar un plan de trabajo de un año integrado a un proyecto vigente de la UNCUYO, acompañados por director/a.

  • No podrán postularse estudiantes con título de grado en trámite ni quienes estén inscriptos en carreras de posgrado.

La convocatoria finaliza el miércoles 12 de agosto, a las 13. Para inscribirse y conocer las novedades del llamado, ingresar al sitio https://evc.cin.edu.ar/.

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