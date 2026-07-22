UNCuyo: cómo anotarse para las becas del CIN y hasta cuándo hay tiempo

Estudiantes de la UNCuyo pueden inscribirse para obtener becas para formarse en la investigación. Los detalles y cómo hacerlo.

Estudiantes de carreras de grado de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) que tengan interés en dar sus primeros pasos en investigación pueden inscribirse a las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional. Las fechas clave a tener en cuenta y qué requisitos se piden para acceder.

Qué son las becas del CIN para estudiantes de la UNCuyo Las Becas EVC-CIN buscan promover la formación de recursos humanos y facilitar la inserción de estudiantes en la actividad científica y tecnológica nacional. Quienes resulten seleccionados se integrarán durante un año completo (12 meses consecutivos)a un proyecto de investigación acreditado y financiado dentro de la UNCuyo, bajo la dirección de un/a docente investigador/a.

Recibirán un estipendio mensual fijo —concebido como apoyo económico— para cumplir con una carga de 12 horas semanales, dedicadas exclusivamente a las tareas de investigación y bajo un diseño compatible con el avance regular de la carrera.

La convocatoria abarca disciplinas en Ingenierías y Tecnologías, Ciencias Agrícolas, Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Humanidades.