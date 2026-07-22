UNCuyo: las primeras decisiones que ya tomó Adriana García

Desde el sábado 15 de agosto al mediodía, Adriana García y Ana Sisti serán las nuevas rectora y vice de la UNCuyo (Universidad Nacional de Cuyo) respectivamente. Mientras deciden el rumbo que tomará el DAMSU, siguen atentas el nombramiento de 100 personas de la gestión saliente y deciden los nombres que ocuparán las futuras secretarías.

En diálogo con MDZ, Adriana García sostuvo que: "Estamos en un proceso muy intenso. Después de una campaña compleja, el recorrido que hicimos por toda la universidad nos permitió conocer de primera mano las distintas realidades y eso también modifica la forma en que se piensa el plan de gobierno".

Uno de los asuntos que remarcó la rectora electa fue que: "Por una cuestión de transparencia para saber de dónde partimos, vamos a concretar las auditorías en lo económico financiero y académico".

Además, señaló que: "estamos eligiendo los perfiles idóneos para las distintas secretarías, siempre en diálogo y escucha con las distintas personas que nos han acompañado". Ese proceso ya comenzó y está a pleno.

El Consejo Superior deberá revisar 100 expedientes con nombramientos de personal, de acuerdo a lo que contó García a este diario.

"Las comisiones deben revisar cómo se han dado cada una de esas decisiones y cómo se dio el proceso de concurso del personal nombrado", agregó. Además, habría una revisión de algunas categorías creadas recientemente, de acuerdo pudo saber este diario.

Pero hay un nombre que la rectora electa deberá decidir y que mira como mucha atención. Se trata de la nueva a autoridad de los colegios preuniversitarios, un espacio que García ponderará en su gestión.

Cuarenta y siete consejeros elegirán el próximo 30 de julio a los postulantes que conformarán una terna para que la futura rectora sea quien finalmente decida sobre quién conducirá esa coordinación general que nuclea al DAD, Liceo Agrícola, CUC, Martín Zapata y Magisterio.

Pero además, durante su gestión es muy probable que los profesores de los colegios tengan ciudadanía plena, es decir puedan votar en las elecciones para el rectorado y Consejo Superior como lo hace el resto de las unidades académicas. Hay que recordar que García fue directora del CUC y que tiene prioridad sobre las escuelas de la Universidad que "atravesaron los distintos vaivenes de la Educación Pública en la Argentina" y fueron creados por "antes que la UNCuyo", señaló.

De hecho, durante la campaña electoral, a pesar de que no pueden votar, la fórmula García y Sisti recorrieron los colegios para interiorizarse de su realidad.

Marcos Garcia / MDZ

DAMSU, la principal prioridad de García

Entre los temas que aparecen al tope de la agenda, García ubicó la situación de DAMSU, la obra social universitaria, que definió como una prioridad de gestión.

La futura rectora indicó que trabaja "para avanzar hacia un sistema integral y articulado de salud que mejore las prestaciones y garantice el bienestar de toda la comunidad universitaria".

Está llevando adelante reuniones con el directorio y entre los nombramientos de autoridades que debe hacer, es el de una autoridad política al frente del organismo.

La transición en la UNCuyo, la agenda política y los primeros meses de gestión

García se ha reunido varias veces con la rectora saliente, Esther Sánchez, y los secretarios de la actual gestión. "Hay muchos programas y procesos que continuarán, nosotras estamos enfocadas en el bien común de la comunidad", expresó la la rectora entrante.

Además, se reunió con las agrupaciones estudiantiles que acompañaron durante la campaña y dio un discurso de que sigan protagonizando el proceso y prioricen "lo académico". En ese sentido, otro de los encuentros fue con el grupo Mujeres y Universidad del que surgieron García y Sisti y otras autoridades electas como consejeras, decanas y vice. El próximo viernes se reunirán con los profesores extraordinarios- jubilados- que fueron parte del respaldo a la fórmula.

García y Sisti asumirán el sábado 15 de agosto a las 10.30 de la mañana- un día antes del día de la UNCuyo que cae domingo-. Luego del feriado del lunes 17 por la conmemoración de la muerte de San Martín, durante el martes 18 y miércoles 19 serán las asunciones de las autoridades de las distintas facultades. El jueves irán a San Rafael para participar del acto en la facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria.

El 3 de septiembre en Bariloche, García participará de su primera reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a todas las universidades nacionales, institutos universitarios y algunas universidades provinciales. El encuentro será clave, especialmente por el planteo de desfinanciamiento a la ciencia que surge de la gestión del Gobierno de Javier Milei.