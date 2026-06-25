UNCuyo: el urgente pedido de García y Sisti a la gestión saliente

La rectora y la vicerrectora electas de la UNCuyo, Adriana García y Ana Sisti , respectivamente, le reclamarán a la gestión saliente, encabezada por Esther Sánchez y Gabriel Fidel que, se abstengan de tomar decisiones que afecten al próximo gobierno universitario y además, harán una auditoría apenas asuman.

Esas determinaciones fueron confirmadas tanto por García como Sisti en diálogo con el programa After Office de MDZ Radio y esperan reunirse con las autoridades de la gestión que termina a mediados de agosto, a la brevedad.

La dupla de Encuentro Plural fue electa el martes pasado en el balotaje en la que se impuso por casi el 54% de los votos contra la fórmula oficialista integrada por Fidel y por María Flavia Filippini, actual decana de Ciencias Agrarias, que logró el 46%.

"Nosotros creemos que primero hay que partir de una muy buena auditoría", sostuvo García. Asimismo evitó utilizar términos como ajuste o expresiones similares sino que apuntó a conocer la ejecución del presupuesto de la Universidad, algo que había marcado durante la campaña.

"Sinceramente nosotros no conocemos más que un presupuesto que fue aprobado a fin del año pasado y que indudablemente va a estar a media ejecución, porque si asumimos en agosto, ese plan va a estar a media ejecución. Espero que sea así y que nos dejen fondos para poder gestionar la otra mitad. Eso es parte también de la transición", expresó García.

"El concepto de ajuste no sé si es el más apropiado. Me parece que es el de revisión, el de mirada, el de ver cómo vamos a gestionar ese presupuesto que nos van a dejar", sumó.

Tanto García como Sisti pidieron comenzar con la transición a la brevedad. Se estima que asumirán el 18 de agosto próximo. El 16 es del día de la UNCuyo pero cae domingo, el lunes 17 es feriado nacional por la muerte del general San Martín y el 18 sería, si es confirmada, la asunción de las nuevas autoridades universitarias que serán proclamadas a la brevedad por el Consejo Superior, que es el órgano que dicta las normas en la UNCuyo.

Adriana García revisará nombramientos

Las electas rectora y vicerrectora advirtieron "es importante que las actuales autoridades no tomen decisiones a último momento con nombramientos y en eso va a tener que estar muy pendiente el actual Consejo Superior", pidieron.

Es decir que apuntan a revisar cargos y nombramientos, y le piden al Consejo Superior que no los avale. "Son cargos deben darse por concurso", sostuvo Sisti. "Salvo excepciones. Hay situaciones en las que el estatuto permite hacer un nombramiento directo, temporal. Vos podés nombrar a alguien porque necesitas resolver una situación urgente, por ejemplo en el caso, de una facultad, un espacio curricular donde vos necesitas que alguien asuma el dictado de una asignatura, donde no tenés a nadie en la unidad académica que pueda cubrir esa necesidad, pero es a término, la generalidad son los concursos", explicó la actual decana de Educación.