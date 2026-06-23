Batacazo en la UNCuyo: Adriana García fue electa rectora y el radicalismo sufrió una dura derrota

Adriana García, de Encuentro Plural, ganó las elecciones y será rectora. Fuerte golpe al oficialismo. Festeja el PJ dentro y fuera de la Universidad.

Adriana García, de Encuentro Plural, será la nueva rectora de la Universidad Nacional de Cuyo. La mujer logró dar un batacazo electoral y revirtió el resultado de la primera vuelta. Al mismo tiempo, el oficialismo sufrió un duro golpe con la derrota de Gabriel Fidel, el actual vicerrector que iba por la conducción.

García llega al rectorado con apoyo del peronismo universitario y no universitario, por lo que celebración política trasciende el campus de la UNCuyo. Además, se sumaron detrás de la nueva rectora sectores independientes y recibió el apoyo de otros candidatos, como Javier Ozollo. "Cambiamos la historia. Vamos a cambiar la historia, se terminó un ciclo, recuperamos la Universidad Nacional de Cuyo", dijo la rectora electa ante la militancia.

Cuando aún falta terminar el escrutinio provisorio, la fórmula liderada por Adriana García obtuvo 54% de los votos, contra el 46% de Fidel.

Para el oficialismo es un golpe fuerte. Es el primer revés electoral del radicalismo desde que controla todos los ámbitos de poder; es decir desde 2015. Gabriel Fidel había recibido el apoyo del todo el aparato del oficialismo provincial y también los golpes de la ruptura de ese espacio dentro de la Universidad.

La nueva rectora y un cambio histórico Adriana García y Ana Sisti, las mujeres que conducirán la UNCuyo. Marcos García La nueva rectora es profesora de Historia, surgió de la Facultad de Filosofía y Letras y es la cuarta vez que se postula para la conducción de la principal casa de altos estudios de Mendoza. Es que además de profesora, siempre estuvo vinculada con la gestión. Estuvo en el Colegio Universitario Central, donde fue vicedirectora y directora entre 1994 y 1996. Más tarde ocupó la Secretaría Académica de la Facultad de Filosofía y Letras entre 2002 y 2008, fue decana de esa unidad académica entre 2008 y 2014 y posteriormente se desempeñó como secretaria académica del Rectorado entre 2014 y 2018.