Cine joven, estrenos y actividades gratis: vuelve el Graba Cortos a Mendoza

El Graba Cortos vuelve a Mendoza con tres jornadas dedicadas al cine joven, la experimentación audiovisual y el cruce entre distintas disciplinas artísticas. Del 6 al 8 de agosto, la Nave UNCuyo será escenario de proyecciones, estrenos, muestras, música en vivo, presentaciones de libros, feria de diseño y actividades especiales gratuitas y abiertas a todo público.

Realizado por la Secretaría de Extensión de la UNCuyo, el festival se presenta como una propuesta que no busca confirmar certezas, sino abrir preguntas. Su programación está pensada para acompañar películas que tensionan las formas conocidas, exploran otros modos de narrar y ponen en circulación miradas jóvenes, federales y diversas.

En esta edición 2026, el festival contará con la participación de la Escuela de Cine, la Universidad de Congreso, la Universidad Maza, además del auspicio de La Tijera y Bodegas Las Perdices.

La programación reunirá competencias de cortometrajes nacionales, trabajos de estudiantes, producciones de Mendoza, un foco dedicado a Córdoba, cruces con Chile y distintas secciones temáticas orientadas al cine de género, la memoria, la experimentación formal y las imágenes que incomodan.

Uno de los ejes de esta edición será la Competencia Argentina , pensada para ampliar el mapa del cine nacional más allá de los límites de Buenos Aires. La selección busca poner en valor películas realizadas en distintas provincias, capaces de mostrar otros territorios, formas de vida, conflictos, sensibilidades y modos de producción.

El interés no está puesto únicamente en el lugar donde fueron filmadas, sino en la mirada que construyen sobre esos espacios. La programación también presta atención a obras atravesadas por discusiones de género, desigualdades, trabajo, memoria, identidades y transformaciones sociales.

La Competencia de Cortometrajes de Estudiantes, por su parte, hará foco en la búsqueda, el riesgo y la experimentación. No se trata de esperar películas perfectas, sino de reconocer miradas en formación, decisiones de puesta en escena, trabajos sensibles con el sonido, el montaje, los cuerpos, los espacios y el tiempo.

Además, el festival organizará distintos recorridos a través de sus focos especiales. Bajo la piel del género reunirá cortometrajes vinculados al terror, la ciencia ficción, la animación, lo fantástico y otras tradiciones del cine de género. Cómo provocar un incendio estará dedicado a películas que experimentan con el lenguaje cinematográfico, mientras que Fábrica de monstruos incluirá obras que incomodan, provocan o interpelan.

El foco Memoria trabajará sobre las huellas del pasado en el presente, con películas vinculadas a memorias personales, familiares, colectivas y políticas. El foco Mendoza reunirá cortometrajes realizados en la provincia, y el foco Córdoba permitirá acercarse a una cinematografía provincial con identidad, historia y producción activa.

Un estreno filmado en Mendoza

Entre los momentos destacados del festival se encuentra el estreno especial de Los caminantes de la calle, presentado por su director Juan Martín Hsu y todo su equipo.

Inspirada en hechos reales, la película cruza el thriller policial con el drama migrante. La historia sigue a una fiscal y a un policía chino que trabajan sobre escuchas en cantonés para desarticular una poderosa mafia que controla a la comunidad china en Mendoza.

La producción fue filmada íntegramente en la provincia, con equipo mendocino y financiamiento del cash rebate impulsado por la Film Commission. Su inclusión en el Graba Cortos refuerza uno de los objetivos centrales del festival: visibilizar producciones que dialogan con el territorio y con nuevas formas de contar desde Mendoza.

Arte, música, libros y feria

El Graba Cortos también tendrá una agenda paralela de actividades especiales. El jueves se inaugurará ASTUCIA, muestra del artista Gabriel Altamirano, una propuesta que profundiza en los imaginarios simbólicos del zorro como figura asociada a la inteligencia, la intuición, la supervivencia y la observación del entorno.

La apertura contará además con LUDACA en vivo, joven artista, productor y compositor mendocino vinculado al indie, el rock alternativo y el electro-pop.

El viernes se presentará el libro Los amigos de mis papas, de Romina Tamburello, con participación de Mariana Guzzante. La novela aborda con humor, ternura y desprejuicio la historia de una hija que debe acompañar a sus padres, de 65 años, en una inesperada decisión vinculada al deseo y la apertura de la pareja.

El sábado, la Feria de Stickers volverá a la Nave UNCUYO con una cuarta edición especial dedicada a totes y remeras de diseño, en un encuentro directo con artistas independientes.

Cronograma de actividades

Jueves 6 de agosto

Proyecciones - Lugar: sala Verde

18:30h - Competencia Cortos Escuela - Programa I - 74 min

20:00h - Competencia Nacional de Cortometrajes + Chile Programa I - 71 min

Proyecciones - Lugar: sala Azul

19:30 hs - Fuego Propio - Foco Mendoza - 68 min

Actividades Especiales - Lugar: Hall Nave UNCuyo

21.00h - Bindis apertura

21.00h - Inauguración Muestra ASTUCIA , artista: Gabriel Altamirano

21.30h - LUDACA en vivo

Viernes 7 de agosto

Proyecciones - Lugar: sala Verde

17:00h - Competencia Cortos Escuela - Programa II - 76 min

19:00h - Competencia Nacional de Cortometrajes + Chile Programa II - 81 min

21:00h - Competencia Cortos Escuela - Programa III - 75 min

Proyecciones - Lugar: sala Azul

17:30h - Bajo la piel del género - Foco Género y Animación - 79 min

19:30h - Cómo Provocar un Incendio - Cortometrajes que rompen la forma - 73 min

21:30h -Fábrica de Monstruos - Cortometrajes que inquietan la mirada - 83 min

Actividades Especiales - Lugar: sala 3

18:00h - Presentación del libro LOS AMIGOS DE MIS PAPAS de Romina Tamburello a cargo de Mariana Guzzante.

Sábado 8 de agosto

Proyecciones - Lugar: Sala Verde

17:00h - Competencia Nacional de Cortometrajes + Chile Programa III | falta min

18:00h - 19:00 - Proyección Especial: Los caminantes de la calle

21:30h - Entrega de Premios

Proyecciones – Lugar: sala Azul

17:30h - Foco Córdoba | 79 min

Actividades Especiales - Lugar: Hall Nave UNCuyo

17:00h - Feria de stickers 4 edición. Especial tote y remeras

Actividades Especiales - Lugar: sala Teatrino

18:00h - Charla: ¿Ahora que si nos ven? Participan: Romina Tamburello,Mariana Luconi, Amparo Aguilar y Celeste Orozco. Modera Carina Piazza

19:30h - El archivo no es pasado - Cortometrajes sobre la Memoria | 77 min

Actividades Especiales - Lugar: Hall Nave Uncuyo