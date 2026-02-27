Una "abuela cuchillera" increpó a un conductor y piden sacarle la licencia: el brutal video

La mujer se bajó del auto a discutir con otro conductor portando el enorme cuchillo. La Agencia de Seguridad Vial pidió sancionarla

Una imagen digna de Relatos Salvajes ocurrió en Santa Rosa, La Pampa, cuando una mujer de avanzada edad protagonizó una violenta discusión de tránsito con un conductor. Lo que volvió la escena aún más grave fue que la mujer descendió de su auto con un cuchillo de carnicero con el que amenazó al ocupante del otro auto.

El video de la "abuela cuchillera" Abuela cuchillera La tensa situación fue registrada por otro automovilista mientras la mujer se asomaba a la ventanilla del otro conductor y sostenía con una de sus manos la faca de carnicero.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intervino solicitando a la jurisdicción local la suspensión preventiva de la Licencia de conducir de la agresora.