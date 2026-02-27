Levantaron el paro de controladores aéreos y habrá vuelos con normalidad

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) decidió suspender el paro tras llegar a un acuerdo salarial.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) decidió suspender el paro de controladores aéreos. Gracias a una mediación de último momento de la Secretaría de Trabajo, la actividad en todos los aeropuertos del país volverá a ser normal, al menos hasta el lunes 5 de marzo.

A pesar de que la conciliación obligatoria ya había vencido (lo que técnicamente permitía el paro), la Secretaría de Trabajo logró sentar a las partes nuevamente. ATEPSA aceptó levantar las protestas de hoy y mañana como gesto de buena voluntad para avanzar en las conversaciones. De esta manera, quienes tenían un vuelo programado para esta tarde o para el fin de semana, podrán viajar con normalidad.

¿Qué reclama el gremio de los controladores aéreos? Aunque el paro se levantó temporalmente, el conflicto de fondo persiste. El gremio reclama por: