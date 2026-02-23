El sugestivo comunicado de un club de la Liga Profesional confirmando que se adhiere al paro de AFA

Un club de Primera División publicó un duro comunicado y apuntó con dureza el “ataque judicial y mediático” contra la AFA en medio del conflicto.

Central Córdoba de Santiago del Estero oficializó que se adherirá al paro del fútbol argentino convocado para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, en respaldo a la AFA. El Ferroviario comunicó su postura mediante un texto en el que repudió lo que definió como un “ataque judicial y mediático” contra la entidad madre del fútbol nacional.

En el documento difundido públicamente, el club confirmó que acompañará la suspensión de actividades impulsada por los dirigentes y manifestó su preocupación por el impacto del conflicto en el desarrollo normal de las competencias. La medida afecta a todas las categorías del país y paralizará la fecha correspondiente a esos días.

Sede de la AFA, en el microcentro porteño Las instituciones definieron frenar la actividad del 5 al 8 de marzo los embates de ARCA contra la AFA. Archivo MDZ El Ferroviario sostuvo que el “ataque judicial y mediático sostenido” hacia la AFA carece de fundamentos y genera un clima de incertidumbre que perjudica a todo el sistema futbolístico. También advirtió sobre la influencia de determinados sectores mediáticos en procesos que, según remarcaron, deberían desarrollarse con independencia.

El Club Atlético Central Córdoba comunica a su parcialidad y al público en general que adherirá al paro convocado por los clubes del Fútbol Argentino los días 5, 6, 7 y 8 de marzo próximos.

Entendemos que el ataque judicial y mediático sostenido que viene recibiendo la…



Entendemos que el ataque judicial y mediático sostenido que viene recibiendo la… pic.twitter.com/UZ1gDjiReu — Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) February 23, 2026 Como respaldo de su postura, la institución citó "el antecedente del fallo Sheppard v. Maxwell, de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se estableció que la cobertura sensacionalista puede afectar el derecho a un juicio justo". En ese sentido, subrayó la necesidad de preservar la institucionalidad y el debido proceso.