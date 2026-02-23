El sugestivo comunicado de un club de la Liga Profesional confirmando que se adhiere al paro de AFA
Un club de Primera División publicó un duro comunicado y apuntó con dureza el “ataque judicial y mediático” contra la AFA en medio del conflicto.
Central Córdoba de Santiago del Estero oficializó que se adherirá al paro del fútbol argentino convocado para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, en respaldo a la AFA. El Ferroviario comunicó su postura mediante un texto en el que repudió lo que definió como un “ataque judicial y mediático” contra la entidad madre del fútbol nacional.
En el documento difundido públicamente, el club confirmó que acompañará la suspensión de actividades impulsada por los dirigentes y manifestó su preocupación por el impacto del conflicto en el desarrollo normal de las competencias. La medida afecta a todas las categorías del país y paralizará la fecha correspondiente a esos días.
El Ferroviario sostuvo que el “ataque judicial y mediático sostenido” hacia la AFA carece de fundamentos y genera un clima de incertidumbre que perjudica a todo el sistema futbolístico. También advirtió sobre la influencia de determinados sectores mediáticos en procesos que, según remarcaron, deberían desarrollarse con independencia.
Central Córdoba se sumó al paro y denunció un ataque judicial y mediático contra la AFA
Como respaldo de su postura, la institución citó "el antecedente del fallo Sheppard v. Maxwell, de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se estableció que la cobertura sensacionalista puede afectar el derecho a un juicio justo". En ese sentido, subrayó la necesidad de preservar la institucionalidad y el debido proceso.
Finalmente, Central Córdoba expresó su compromiso con la defensa de la autonomía del fútbol argentino y advirtió que la situación actual "afecta no solo a los clubes, sino también a futbolistas, trabajadores y millones de hinchas". Con esta decisión, el equipo santiagueño se suma formalmente a una protesta que impacta de lleno en el calendario deportivo nacional.