San Lorenzo deberá jugar dos partidos por el Torneo Apertura en menos de 48 horas y eso no cayó muy bien en las oficinas de Bajo Flores.

El malestar de San Lorenzo por la falta de descanso y la razón por la que no se modificó otro encuentro del Apertura.

El paro convocado por la CGT contra la reforma laboral, junto con la adhesión de la UTEDYC, provocó la suspensión de varios encuentros programados para este jueves y alteró la planificación de distintos equipos. Uno de los más afectados fue San Lorenzo, que ahora deberá afrontar una exigente seguidilla de compromisos en pocos días, con el duelo ante Estudiantes de Río Cuarto el domingo y, apenas 48 horas después, recibirá a Instituto de Córdoba.

Ante este escenario, la dirigencia azulgrana elevó un pedido formal a la Liga Profesional de Fútbol para postergar el encuentro frente a la Gloria y trasladarlo al miércoles, con el objetivo de contar con mayor margen de recuperación. Sin embargo, la solicitud fue rechazada debido a la imposibilidad de reorganizar el cronograma en la fecha pretendida.

El principal obstáculo está relacionado con la logística de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ese mismo día ya están pautados otros dos partidos del Torneo Apertura: Barracas Central contra Tigre y Vélez frente a Deportivo Riestra. La negativa generó malestar en Boedo, donde consideran que el equipo afrontará un calendario demasiado ajustado en un tramo determinante de la temporada.

San Lorenzo manifestó su malestar por jugar dos partidos en 48 horas La opción más concreta para que San Lorenzo contara con un mayor margen de recuperación era reprogramar el cruce entre Barracas Central y Tigre para el martes, ya que ambos equipos disputarán el sábado sus respectivos compromisos frente a Platense y Central Córdoba, por lo que no presentaban impedimentos deportivos ni logísticos para postergar su duelo y así liberar espacio en el calendario.

San Lorenzo San Lorenzo jugará dos partidos en 48 horas frente a Estudiantes RC e Instituto de Córdoba. Fotobaires "A pesar de que el Convenio Colectivo establece un mínimo de 48 horas hábiles de descanso, se ha trabajado para que, como mínimo, haya 72 horas entre partido y partido, incluso esta cantidad (72 horas) sólo se da en menos del 10 % de los casos, siendo las 96 horas el descanso mínimo más utilizado entre partido y partido, sobre todo cuando se dan las fechas entre semana (fechas 2, 7 y 10)", indicó la LPF en el pasado mes de enero cuando se desconoció la posibilidad de la medida de fuerza que forzó a postergar los encuentros en el comienzo de la sexta jornada de competencia.