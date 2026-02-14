Tras perder el clásico ante el Globo, San Lorenzo igualó 0-0 con Unión en Santa Fe

San Lorenzo y Unión de Santa Fe igualaron 0-0 en un partido cargado de situaciones desaprovechadas que disputaron esta noche, en el estadio 15 de Abril, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

En un partido que no cuenta con goles, la jugada de mayor peligro favoreció al equipo local, a los 12 minutos de la primera etapa, con un disparo lejano del volante Mateo Del Blanco que dio en el palo derecho del arquero Orlando Gill.

La primera llegada fue del local, a los 2 minutos, con un tiro libre al segundo palo del extremo Franco Fragapane que fue cabeceado por el defensor Juan Ludueña, cuyo remate se fue ancho por el segundo palo.

El arquero paraguayo de San Lorenzo, Orlando Gill, fue una de las figuras de la noche en el estadio 15 de Abril.

En 11 minutos, el carrilero Mateo Del Blanco jugó un tiro libre en corto, avanzó por la derecha y sacó un remate desde el borde del área, que se desvió y dio en el poste izquierdo del arquero Orlando Gill, que permaneció inmóvil.

Dos minutos después, el atacante Cristian Tarragona filtró un gran pase para su compañero de ataque Marcelo Estigarribia, que quedó mano a mano y definió al cuerpo de Gill.

En 34 minutos de la primera parte, el delantero Alexis Cuello aprovechó un error defensivo para quedar mano a mano por el costado derecho, aunque su disparo fue contenido por el arquero Matías Mansilla, de buen achique. El rebote le quedó al volante Nicolás Tripichio, que enganchó de gran manera para desparramar al guardameta, pero remató al lugar justo en el que se ubicaba el defensor Maizon Rodríguez, sobre la línea de gol.

San Lorenzo tuvo la situación más clara de todas

San Lorenzo tuvo la chance de marcar el 1-0 ante Unión. Primero se lo perdió Cuello y después Tripichio.

El segundo tiempo contó con menos jugadas de peligro. A los seis minutos, un tiro libre cercano al área grande fue rematado por el volante Mauro Pittón, cuyo tiro se fue cerca del palo izquierdo de Gill.

En 35 minutos de la segunda parte, el extremo Julián Palacios avanzó por derecha y cruzó un centro rasante para el delantero Marcelo Estigarribia, quien, a pesar de estar libre y mano a mano, definió de primera, con un tiro centralizado que Gill detuvo con la mano derecha.

Con la igualdad, el elenco que dirige Damián Ayude quedó en la séptima posición de la zona A, con siete puntos, mientras que los santafesinos son décimos con cinco unidades.

En la próxima fecha, el Ciclón recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, el jueves 19 de febrero a las 17:15, mientras que el equipo de Leonardo Madelón será local de Aldosivi, el domingo 22 a partir de las 21:00.

Fuente: NA.

