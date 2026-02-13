Revelan la fuerte frase de Merlos por la que Marcelo Gallardo quiso irse a las manos con el árbitro

En medio de la pelea que tuvieron en los vestuarios, Andrés Merlos le habría echado en cara a Gallardo una vieja polémica en River de hace algunos años.

Ya existían rispideces entre ambos desde hace algunos años, lo que sirvió de marco ideal para que sobre el cierre del primer tiempo en La Paternal el árbitro expulsara al DT sin miramientos luego de que este lo aplaudiera irónicamente a modo de protesta por sus fallos. Pero las cosas no terminarían allí, ya que una vez concluido el encuentro, el Muñeco se quedó esperándolo en la zona de vestuarios.

El palazo de Andrés Merlos a Marcelo Gallardo El palazo de Andrés Merlos a Marcelo Gallardo Esta mañana se supo a través de testimonios de los presentes en el lugar que el entrenador millonario comenzó a increpar al réferi, el cual no se quedó callado y le contestó en un tono desafiante. "¿No ves que sos un pésimo árbitro?", le lanzó el DT. "Uh... ahora no voy a poder dormir, mirá mirá cómo tiemblo...", respondió el colegiado, desafiante. "Obvio que no vas a poder dormir, si sos un pésimo árbitro, mirá cómo dirigís...", insistió Napoleón. Al obtener risas y un provocador "andá, andá..." de respuesta, subió la temperatura del ambiente. "Te tendría que cagar a trompadas, porque no solo sos un pésimo árbitro, sino una mala persona", escupió Gallardo, desatado, según detalló Ariel Senosian en su programa de DSports Radio.

Como si esto fuera poco, luego se conoció la respuesta del colegiado. Según detalló el periodista Germán García Grova en Radio La Red, Merlos le habría retrucado de manera picante: "Malo sos vos que lo hiciste echar a Martín Demichelis", tras lo cual Gallardo se abalanzó sobre él y tuvieron que intervenir para separarlos y que no se fueran a las manos.