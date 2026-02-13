Revelan la fuerte frase de Merlos por la que Marcelo Gallardo quiso irse a las manos con el árbitro
En medio de la pelea que tuvieron en los vestuarios, Andrés Merlos le habría echado en cara a Gallardo una vieja polémica en River de hace algunos años.
La derrota ante Argentinos Juniors de este jueves no solo profundizó la crisis futbolística de River Plate, que perdió 12 de sus últimos 18 partidos (uno de ellos por penales tras empatar en los 90 minutos por Copa Argentina), sino que tuvo otros corolarios. El más fuerte fue, sin duda, la escandalosa pelea entre Marcelo Gallardo y Andrés Merlos.
Ya existían rispideces entre ambos desde hace algunos años, lo que sirvió de marco ideal para que sobre el cierre del primer tiempo en La Paternal el árbitro expulsara al DT sin miramientos luego de que este lo aplaudiera irónicamente a modo de protesta por sus fallos. Pero las cosas no terminarían allí, ya que una vez concluido el encuentro, el Muñeco se quedó esperándolo en la zona de vestuarios.
El palazo de Andrés Merlos a Marcelo Gallardo
Esta mañana se supo a través de testimonios de los presentes en el lugar que el entrenador millonario comenzó a increpar al réferi, el cual no se quedó callado y le contestó en un tono desafiante. "¿No ves que sos un pésimo árbitro?", le lanzó el DT. "Uh... ahora no voy a poder dormir, mirá mirá cómo tiemblo...", respondió el colegiado, desafiante. "Obvio que no vas a poder dormir, si sos un pésimo árbitro, mirá cómo dirigís...", insistió Napoleón. Al obtener risas y un provocador "andá, andá..." de respuesta, subió la temperatura del ambiente. "Te tendría que cagar a trompadas, porque no solo sos un pésimo árbitro, sino una mala persona", escupió Gallardo, desatado, según detalló Ariel Senosian en su programa de DSports Radio.
Como si esto fuera poco, luego se conoció la respuesta del colegiado. Según detalló el periodista Germán García Grova en Radio La Red, Merlos le habría retrucado de manera picante: "Malo sos vos que lo hiciste echar a Martín Demichelis", tras lo cual Gallardo se abalanzó sobre él y tuvieron que intervenir para separarlos y que no se fueran a las manos.
Esta acusación se remonta a la fuerte polémica que trascendió en la segunda mitad de 2024, cuando Micho dejó de ser el técnico de River y el Muñeco retomó el cargo. Algunas versiones indicaban que el entrenador oriundo de Merlo habría dado el OK para volver al Millonario antes del despido de Demichelis, lo que precipitó la salida del ex Bayern Munich en julio de ese año.