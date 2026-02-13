Mazazo para River: la durísima noticia que recibió tras la caída ante Argentinos en La Paternal

River no deja de recibir cachetazos y este viernes se confirmó la peor noticia luego de perder contra Argentinos Juniors.

River Plate no para de recibir cachetazos en el último tiempo. Tras el flojo 2025 que dejó atrás, parecía que repuntaba en las primera fechas del Apertura. Sin embargo, todo se fue rápidamente por la borda desde el sábado, cuando cayó 4-1 ante Tigre en el Monumental, y se profundizó con la derrota 1-0 de anoche contra Argentinos Juniors.

Y si los resultados y la expulsión de Marcelo Gallardo, hoy más cuestionado que nunca, no fueran suficientes problemas para digerir, este viernes en Núñez recibieron un nuevo y fuerte mazazo. Es que se confirmó la grave lesión de Juan Carlos Portillo, quien preocupó a todos el jueves en La Paternal.

Juan Carlos Portillo se rompió los ligamentos La lesión de Juan Carlos Portillo El defensor ingresó en el último tramos del encuentro, a los 75 minutos, pero no llegó siquiera a los 77' antes de que debiera retirarse en carrito médico. Es que en su primera intervención pisó mal en una disputa por la pelota, la pierna derecha le hizo palanca y no pudo continuar por el dolor.

Las imágenes del futbolista gritando y llorando desconsolado y la forma en la que se le dobló la rodilla hicieron temer que se trataba de algo grave, sospecha que quedó reforzada cuando se marchó del estadio con una férula y ayudado por los asistentes para poder caminar. Pues bien, este viernes se supo que efectivamente sufrió una rotura de ligamentos en la zona mencionada.