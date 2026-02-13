¿Qué le dijo? El fuerte reproche de Gonzalo Montiel a Juanfer Quintero tras la caída de River ante Argentinos

Tras el pitazo final, Gonzalo Montiel no pudo ocultar su bronca por la derrota y protagonizó un fuerte cruce con el capitán del equipo de Núñez.

Gonzalo Montiel y un fuerte reproche a Juanfer Quintero tras la derrota en La Paternal.

River sigue sin levantar cabeza. Tras el durísimo golpazo ante Tigre en el Monumental, el Millonario sumó su segunda derrota consecutiva al caer por la mínima ante Argentinos Juniors en La Paternal.

El equipo de Marcelo Gallardo, quien se fue expulsado por un gesto irónico contra el árbitro Merlos, mostró un flojo nivel futbolístico contra un Bicho que fue contundente en el momento precioso y gracias al gol de Hernán López Muñoz, se quedó con tres puntos de oro ante su gente.

Este mal presente del equipo de Núñez generó mucha bronca dentro del plantel y quien explotó tras el final del partido fue Gonzalo Montiel. El campeón del mundo con la Selección argentina se retiró del Diego Armando Maradona lanzando una serie de insultos al aire.

El fuerte reproche de Gonzalo Montiel a Juanfer Quintero en la derrota de River No obstante, eso no fue lo único, ya que cuando se estaba yendo al vestuario protagonizó un tenso diálogo con el capitán Juan Fernando Quintero. El lateral derecho se tapó la boca para evitar que se le puedan leer los labios cuando le hizo un fuerte reproche al colombiano ni bien sonó el pitazo final.