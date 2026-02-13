Pacífico se prepara para la Liga Nacional de Voley : "Nos metimos en un quilombo hermoso"

Pacífico vive días históricos. La institución del Parque se prepara para organizar la Liga Nacional Femenina y su presidente, Augusto Carignano, no ocultó la magnitud del desafío: “Nos metimos en un quilombo hermoso, no solo por lo deportivo sino por la logística”.

El dirigente explicó que el trabajo no se limita a armar el equipo. “Conseguir y coordinar los traslados, la logística, la comida, preparar el club y nuestras instalaciones para estar a nivel… es muchísimo trabajo”, detalló.

Pacífico viene de ser campeón de la Liga Federal el año pasado, un logro que lo depositó en esta nueva categoría. “Es un torneo muy duro. A partir de allí se disputan hasta ocho partidos por día, va a ser muy cruel la competencia”, anticipó Carignano, dejando en claro la exigencia que tendrá el certamen.

En la previa del torneo, el club realizó mejoras importantes en su estadio. “Hicimos hincapié en la parte sanitaria, en los palcos que se prendieron fuego y también en unas chapas que se volaron en el último temporal. Por suerte lo pudimos corregir antes de que comience el torneo”, explicó.

El objetivo fue claro: estar a la altura de una competencia nacional y recibir a los equipos en las mejores condiciones.

Un grupo exigente y la ilusión del ascenso en el Voley nacional

En lo deportivo, el desafío no será menor. “Nos tocó un grupo muy difícil donde están Unión de Santa Fe, San Martín de Formosa y nosotros. Vamos a tratar de ser localistas y hacer lo posible para ascender”, aseguró.

El debut será clave. “Es fundamental el primer partido por lo que representa. Nos medimos con Ciudad Nieva de Jujuy, después viene Glorias Argentinas, un equipo de Buenos Aires muy duro, y luego San Martín de Formosa”, repasó.

Trabajo profesional y amistosos de jerarquía

El plantel dirigido por Mauricio Sánchez llega con una preparación intensa. “Mauricio y su cuerpo técnico son muy profesionales, vienen trabajando desde noviembre. Logramos viajar a Córdoba para jugar amistosos con equipos de la elite argentina”, destacó el presidente.

La expectativa es alta y el entusiasmo también. “Las chicas están muy entusiasmadas. Mañana jugamos un amistoso con la Selección Argentina en el club a las 19.30 y el sábado en el Polimeni”, contó.

Pacífico no solo apuesta a competir: quiere dejar su marca como anfitrión y como protagonista. El desafío es enorme, pero en el Parque lo asumen con orgullo y convicción.