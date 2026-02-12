Video: San Rafael ascendió a la Liga Nacional de Voley 2027

San Rafael es finalista de la Liga Federal y te mostramos el video del punto que selló el triunfo mendocino.

SR Voley de San Rafael se metió en la final de la Liga Federal de Vóley, logró el ascenso a la Liga Nacional y ahora va por el título tras un partido electrizante que se definió en tie-break a favor del equipo mendocino.

Vóley mendocino con piel de cuero y definición para el recuerdo El conjunto sanrafaelino jugó un partidazo en las semifinales del certamen que se disputa en San Juan, venciendo 3-2 a Pescadores de Gualeguaychú con parciales vibrantes que se definieron en el set decisivo por 15-10.

La victoria no solo aseguró el pase a la final, sino que también le dio al club del Sur provincial el ascenso a la Liga Nacional de Vóley 2027, un logro histórico para el vóley de Mendoza.

Ahora va por la gloria… con historia y garra mendocina Tras el triunfo sufrido y celebrado, San Rafael enfrentará en la gran final al equipo de Once Unidos de Mar del Plata, buscando coronar una semana fantástica de vóley nacional.

El equipo mostró carácter, intensidad colectiva y serenidad en los momentos calientes del partido, y ahora mantiene intacta la ilusión de quedarse con el título.